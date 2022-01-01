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MSI Stealth GS66 (2022) против GS66 Stealth (11th Gen Intel)

77 из 100
MSI Stealth GS66 (2022)
VS
70 из 100
MSI GS66 Stealth (11th Gen Intel)
MSI Stealth GS66 (2022)
MSI GS66 Stealth (11th Gen Intel)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Stealth GS66 (2022) и GS66 Stealth (11th Gen Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Stealth GS66 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 240 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18190 vs 12430 баллов
Причины выбрать MSI GS66 Stealth (11th Gen Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Stealth GS66 (2022)
vs
GS66 Stealth (11th Gen Intel)

Корпус

Вес 2.1 кг 2.1 кг
Размеры 358.3 x 248 x 18.3-19.8 мм 358.3 x 248 x 19.8 мм
Площадь 889 см2 889 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~75.5%
Боковые рамки 6.5 мм 6.5 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 3

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 240 Вт 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 14 8
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 915 МГц 1215 МГц
Boost частота GPU 1410 МГц 1567 МГц
FLOPS - 12 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 5632 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Nahimic 3
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш - Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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