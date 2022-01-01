Главная > Сравнение ноутбуков > Stealth GS66 (2022) или GS76 Stealth – что лучше выбрать?

MSI Stealth GS66 (2022) против GS76 Stealth

77 из 100
MSI Stealth GS66 (2022)
VS
71 из 100
MSI GS76 Stealth
MSI Stealth GS66 (2022)
MSI GS76 Stealth
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Stealth GS66 (2022) и GS76 Stealth от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Stealth GS66 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 240 Гц
  • Легче – весит на 350 граммов меньше (2.1 и 2.45 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 43% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18190 vs 12725 баллов
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (889 и 1026 см2)
Причины выбрать MSI GS76 Stealth
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Stealth GS66 (2022)
vs
GS76 Stealth

Корпус

Вес 2.1 кг 2.45 кг
Размеры 358.3 x 248 x 18.3-19.8 мм 396.1 x 259 x 20.25 мм
Площадь 889 см2 1026 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~80.4%
Боковые рамки 6.5 мм 6.6 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 3
Уровень шума - 55.7 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 744:1
Цветовой охват sRGB - 94.2%
Охват Adobe RGB - 66.5%
Охват DCI-P3 - 68.7%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства - 590 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 14 8
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 80-95 Вт
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 915 МГц 1215 МГц
Boost частота GPU 1410 МГц 1567 МГц
FLOPS - 12 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 5632 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Stealth GS66 (2022)
н/д
GS76 Stealth
12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 89 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш - Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.0 x 6.0 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ROG Strix G15 G513 vs Stealth GS66 (2022)
2. Omen 15 (2021 AMD) vs Stealth GS66 (2022)
3. Pulse GL76 (2022) vs Stealth GS66 (2022)
4. GS66 Stealth (11th Gen Intel) vs GS76 Stealth
5. GP76 Leopard vs GS76 Stealth
6. Nitro 5 (AN517-41) vs GS76 Stealth
7. G7 17 7700 vs GS76 Stealth
8. TUF Gaming A17 FA706 vs GS76 Stealth

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между MSI GS76 Stealth и Stealth GS66 (2022) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры