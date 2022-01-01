Главная > Сравнение ноутбуков > Stealth GS66 (2022) или Stealth 15M – что лучше выбрать?

MSI Stealth GS66 (2022) против Stealth 15M

72 из 100
MSI Stealth GS66 (2022)
VS
57 из 100
MSI Stealth 15M
MSI Stealth GS66 (2022)
MSI Stealth 15M
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Stealth GS66 (2022) и Stealth 15M от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Stealth GS66 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
  • На 234% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17115 vs 5122 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 67-91% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 47.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 52 Вт*ч)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
Причины выбрать MSI Stealth 15M
  • Легче – весит на 320 граммов меньше (1.78 и 2.1 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Stealth GS66 (2022)
vs
Stealth 15M

Корпус

Вес 2.1 кг 1.78 кг
Размеры 358.3 x 248 x 18.3-19.8 мм 358.3 x 248 x 16.1 мм
Площадь 889 см2 889 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~75.5%
Боковые рамки 6.5 мм 6.5 мм
Цвета Черный Белый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 2
Уровень шума 50 дБ 46 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 872:1
Цветовой охват sRGB - 93.3%
Охват Adobe RGB - 64%
Охват DCI-P3 - 62%
Время отклика - 41 мс
Максимальная яркость
Stealth GS66 (2022)
н/д
Stealth 15M
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 240 Вт 150 Вт
Вес зарядного устройства 578 граммов 418 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 14 4
Потоков 20 8
L3-кэш 24 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Stealth GS66 (2022) +183%
12340
Stealth 15M
4368
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Stealth GS66 (2022) +234%
17115
Stealth 15M
5122

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU - 1455 МГц
Boost частота GPU - 1590 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 1536
Блоки текстурирования (TMUs) 120 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Stealth GS66 (2022) +121%
10.8 терафлопс
Stealth 15M
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 86 дБ 82.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 14.0 x 6.5 см 10.5 x 6.5 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ASUS ROG Strix G15 G513 против MSI Stealth GS66 (2022)
2. HP Omen 15 (2021 AMD) против MSI Stealth GS66 (2022)
3. MSI Pulse GL76 (2022) против Stealth GS66 (2022)
4. MSI Raider GE66 (2022) против Stealth GS66 (2022)
5. MSI Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition против Stealth GS66 (2022)
6. Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) против MSI Stealth 15M
7. ASUS TUF Gaming F15 (2021) против MSI Stealth 15M
8. Dell Alienware m15 R4 против MSI Stealth 15M
9. MSI GF65 Thin против Stealth 15M
10. MSI Katana GF66 против Stealth 15M

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между MSI Stealth 15M и GS66 (2022) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры