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MSI Stealth GS77 против Apple MacBook Pro 16 (2021)

74 из 100
MSI Stealth GS77
VS
79 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2021)
MSI Stealth GS77
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3456 x 2234
Процессор
Графика Apple M1 Pro GPU (16-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Stealth GS77 и Apple MacBook Pro 16 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Stealth GS77
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 120 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 97-133% больше FPS в играх
  • На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16708 vs 11873 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (2.1 и 2.8 кг)
  • Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 100% более четкий дисплей – 254 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (882 и 1127 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Stealth GS77
vs
MacBook Pro 16 (2021)

Корпус

Вес 2.8 кг 2.1 кг
Размеры 397.6 x 283.5 x 20.1-20.8 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 1127 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~86.2%
Боковые рамки 7.3 мм 3.4 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 56.8 дБ 37.4 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 360 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 25700:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 88%
Охват DCI-P3 - 99.1%
Время отклика 3 мс 67 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 240 Вт 140 Вт
Вес зарядного устройства 708 граммов 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 14 10
Потоков 20 10
L3-кэш 24 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 30 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU 930 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1410 МГц 1296 МГц
FLOPS 14.4 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 256 бит 256 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 5120 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 160 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 64
Производительность GPU
Stealth GS77 +177%
14.4 терафлопс
MacBook Pro 16 (2021)
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 4.2
Мощность динамиков 6x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 84.8 дБ 84.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 13.2 x 8.2 см 15.5 x 9.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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