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MSI Stealth GS77 против ASUS ROG Zephyrus G15 GA503

74 из 100
MSI Stealth GS77
VS
65 из 100
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
MSI Stealth GS77
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Stealth GS77 и ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Stealth GS77
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 42-57% больше FPS в играх
  • На 56% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16708 vs 10710 баллов
  • Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
  • Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (1.9 и 2.8 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (863 и 1127 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Stealth GS77
vs
ROG Zephyrus G15 GA503

Корпус

Вес 2.8 кг 1.9 кг
Размеры 397.6 x 283.5 x 20.1-20.8 мм 355 x 243 x 19.9 мм
Площадь 1127 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~77.8%
Боковые рамки 7.3 мм 4.8 мм
Цвета Черный Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 56.8 дБ 51 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 62.3%
Охват Adobe RGB - 47.3%
Время отклика 3 мс -

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 240 Вт 180 / 200 Вт
Вес зарядного устройства 708 граммов 490 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 14 8
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 60-75 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 930 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1410 МГц 1598 МГц
FLOPS 14.4 терафлопс 8.2 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 5120 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 160 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 48
Производительность GPU
Stealth GS77 +76%
14.4 терафлопс
ROG Zephyrus G15 GA503
8.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC289
Формат звука 2.4 2.2
Мощность динамиков 6x2W 2x2W, 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 84.8 дБ 78 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 -
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.2 x 8.2 см 13.0 x 8.5 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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