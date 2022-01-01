MSI Stealth GS77 против Asus TUF Gaming A17 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Stealth GS77
- Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 56-77% больше FPS в играх
- Комплектуется на 43.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 56 Вт*ч)
- На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16708 vs 13560 баллов
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Asus TUF Gaming A17 (2022)
- Легче – весит на 200 граммов меньше (2.6 и 2.8 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (1040 и 1127 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.8 кг
|2.6 кг
|Размеры
|397.6 x 283.5 x 20.1-20.8 мм
|394 x 264 x 22.9-25.4 мм
|Площадь
|1127 см2
|1040 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.2%
|~79.3%
|Боковые рамки
|7.3 мм
|5.5 мм
|Цвета
|Черный
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|130°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|56.8 дБ
|47.9 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|360 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|62.5%
|Охват Adobe RGB
|-
|47.3%
|Время отклика
|3 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|240 Вт
|200 / 240 Вт
|Вес зарядного устройства
|708 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|14
|8
|Потоков
|20
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Stealth GS77 +16%
1801
Geekbench 5 (многоядерный)
Stealth GS77 +31%
12625
Cinebench R23 (одноядерный)
Stealth GS77 +15%
1806
Cinebench R23 (многоядерный)
Stealth GS77 +23%
16708
13560
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|105 Вт
|95 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|930 МГц
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|1410 МГц
|1740 МГц
|FLOPS
|14.4 терафлопс
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|5120
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|160
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|80
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|-
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.4
|2.0
|Мощность динамиков
|6x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|84.8 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.7 мм
|Размер
|13.2 x 8.2 см
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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