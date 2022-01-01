Главная > Сравнение ноутбуков > Stealth GS77 или Alienware m15 R6 – что лучше выбрать?

MSI Stealth GS77 против Dell Alienware m15 R6

74 из 100
MSI Stealth GS77
VS
60 из 100
Dell Alienware m15 R6
MSI Stealth GS77
Dell Alienware m15 R6
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 99.9 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Stealth GS77 и Dell Alienware m15 R6 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Stealth GS77
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц
  • На 82% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16708 vs 9158 баллов
  • Комплектуется на 43.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 56 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 36-50% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Dell Alienware m15 R6
  • Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (2.42 и 2.8 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (971 и 1127 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Stealth GS77
vs
Alienware m15 R6

Корпус

Вес 2.8 кг 2.42 кг
Размеры 397.6 x 283.5 x 20.1-20.8 мм 356.2 x 272.5 x 12-19.2 мм
Площадь 1127 см2 971 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~69.1%
Боковые рамки 7.3 мм 5.4 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 56.8 дБ 53.3 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 3 мс 19 мс
Максимальная яркость
Stealth GS77
н/д
Alienware m15 R6
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 240 Вт 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 708 граммов 955 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 14 6
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Stealth GS77 +100%
12625
Alienware m15 R6
6310
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Stealth GS77 +82%
16708
Alienware m15 R6
9158

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 80 Вт
Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 930 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 1410 МГц 1695 МГц
FLOPS 14.4 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 5120 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 160 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 48
Производительность GPU
Stealth GS77 +66%
14.4 терафлопс
Alienware m15 R6
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.4 2.0
Мощность динамиков 6x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 84.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.2 x 8.2 см 10.5 x 6.0 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MSI GS76 Stealth vs MSI Stealth GS77
2. Asus ROG Zephyrus S17 (2021) vs MSI Stealth GS77
3. MSI Crosshair 17 vs MSI Stealth GS77
4. Asus ROG Strix Scar 17 G733 (2022) vs MSI Stealth GS77
5. Dell Alienware m17 R4 vs Dell Alienware m15 R6
6. ASUS ROG Strix G15 G513 vs Dell Alienware m15 R6
7. Acer Predator Helios 300 (PH315-53) vs Dell Alienware m15 R6
8. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) vs Dell Alienware m15 R6
9. ASUS TUF Gaming A15 FA506 vs Dell Alienware m15 R6

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Alienware m15 R6 и MSI Stealth GS77 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры