Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 - 2560 x 1600 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Intel Core i9 12900HK Графика - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Stealth GS77 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Gigabyte Aero 16 Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.3 и 2.8 кг)

Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх

Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (885 и 1127 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.8 кг 2.3 кг Размеры 397.6 x 283.5 x 20.1-20.8 мм 356 x 248.5 x 22.4 мм Площадь 1127 см2 885 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~83.9% Боковые рамки 7.3 мм 5.7 мм Цвета Черный Белый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 56.8 дБ 52 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 2560 x 1600 3840 x 2400 Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 360 Гц 165 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 3 мс 1 мс

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 99 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Справа Мощность зарядки 240 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства 708 граммов 726 граммов

Процессор Модель CPU Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Intel Core i9 12900HK Базовая частота 2.3 ГГц 2.3 ГГц Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц Ядер 14 14 Потоков 20 20 L3-кэш 24 МБ 24 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Stealth GS77 +3% 1801 Aero 16 1750 Geekbench 5 (многоядерный) Stealth GS77 +5% 12625 Aero 16 12073 Cinebench R23 (одноядерный) Stealth GS77 +2% 1806 Aero 16 1771 Cinebench R23 (многоядерный) Stealth GS77 +1% 16708 Aero 16 16478

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 105 Вт 105 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 930 МГц - Boost частота GPU 1410 МГц - FLOPS 14.4 терафлопс 16 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 256 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 5120 5632 Блоки текстурирования (TMUs) 160 176 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 80 Производительность GPU Stealth GS77 14.4 терафлопс Aero 16 +11% 16 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 2.0 Мощность динамиков 6x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 84.8 дБ 85 дБ Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.2 x 8.2 см 12.1 x 7.6 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.