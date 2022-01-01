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MSI Stealth GS77 против HP Omen 17 (2022)

74 из 100
MSI Stealth GS77
VS
65 из 100
HP Omen 17 (2022)
MSI Stealth GS77
HP Omen 17 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор Intel Core i7 12700H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Stealth GS77 и HP Omen 17 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Stealth GS77
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 16.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 83 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать HP Omen 17 (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (1041 и 1127 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Stealth GS77
vs
Omen 17 (2022)

Корпус

Вес 2.8 кг 2.79 кг
Размеры 397.6 x 283.5 x 20.1-20.8 мм 397.2 x 262.1 x 26.9 мм
Площадь 1127 см2 1041 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~79.2%
Боковые рамки 7.3 мм 7.1 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 56.8 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 3 мс 7 мс
Максимальная яркость
Stealth GS77
н/д
Omen 17 (2022)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 240 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства 708 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 14
Потоков 20 20
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Stealth GS77
12625
Omen 17 (2022) +1%
12711
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Stealth GS77
16708
Omen 17 (2022) +2%
17111

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт -
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 930 МГц -
Boost частота GPU 1410 МГц -
FLOPS 14.4 терафлопс 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12-14 Гбит/с
Шейдерные блоки 5120 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 160 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 48
Производительность GPU
Stealth GS77 +33%
14.4 терафлопс
Omen 17 (2022)
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.0
Мощность динамиков 6x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 84.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет -
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.2 x 8.2 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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