Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Intel Core i7 12700H Графика - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Stealth GS77 Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх

Комплектуется на 16.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 83 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать HP Omen 17 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (1041 и 1127 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.8 кг 2.79 кг Размеры 397.6 x 283.5 x 20.1-20.8 мм 397.2 x 262.1 x 26.9 мм Площадь 1127 см2 1041 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~79.2% Боковые рамки 7.3 мм 7.1 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 56.8 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 144 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 3 мс 7 мс Максимальная яркость Stealth GS77 н/д Omen 17 (2022) 300 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 83 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 240 Вт 330 Вт Вес зарядного устройства 708 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 105 Вт - Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 930 МГц - Boost частота GPU 1410 МГц - FLOPS 14.4 терафлопс 10.8 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12-14 Гбит/с Шейдерные блоки 5120 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 160 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 48 Производительность GPU Stealth GS77 +33% 14.4 терафлопс Omen 17 (2022) 10.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 2.0 Мощность динамиков 6x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 84.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет - VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.2 x 8.2 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.