Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Intel UHD Graphics Xe G4 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Stealth GS77 Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 888-1211% больше FPS в играх

На 562% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16708 vs 2524 баллов

Комплектуется на 19.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 80 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать LG Gram 17 (2021) Существенно легче – весит на 1450 граммов меньше (1.35 и 2.8 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана

Имеет на 40% более четкий дисплей – 178 против 127 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (989 и 1127 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.8 кг 1.35 кг Размеры 397.6 x 283.5 x 20.1-20.8 мм 380.2 x 260.1 x 17.8 мм Площадь 1127 см2 989 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~84.8% Боковые рамки 7.3 мм 7 мм Цвета Черный Белый, Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 56.8 дБ 30.5 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 2560 x 1600 Диагональ 17.3 дюймов 17 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 178 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 951:1 Цветовой охват sRGB 100% 98.8% Охват Adobe RGB - 83.9% Охват DCI-P3 - 92.9% Время отклика 3 мс 30 мс Максимальная яркость Stealth GS77 н/д Gram 17 (2021) 350 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 80 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 240 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 708 граммов 287 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 105 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 930 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1410 МГц 1100 МГц FLOPS 14.4 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 256 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 5120 384 Блоки текстурирования (TMUs) 160 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 12 Производительность GPU Stealth GS77 +1614% 14.4 терафлопс Gram 17 (2021) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4266 МГц Тип DDR5 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 2.0 Мощность динамиков 6x2W 2x2W Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 84.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.6 мм Тачпад Размер 13.2 x 8.2 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.