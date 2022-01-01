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MSI Stealth GS77 против LG Gram 17 (2021)

74 из 100
MSI Stealth GS77
VS
49 из 100
LG Gram 17 (2021)
MSI Stealth GS77
LG Gram 17 (2021)
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Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика Intel UHD Graphics Xe G4
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Stealth GS77 и LG Gram 17 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Stealth GS77
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 888-1211% больше FPS в играх
  • На 562% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16708 vs 2524 баллов
  • Комплектуется на 19.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 80 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать LG Gram 17 (2021)
  • Существенно легче – весит на 1450 граммов меньше (1.35 и 2.8 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 178 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (989 и 1127 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Stealth GS77
vs
Gram 17 (2021)

Корпус

Вес 2.8 кг 1.35 кг
Размеры 397.6 x 283.5 x 20.1-20.8 мм 380.2 x 260.1 x 17.8 мм
Площадь 1127 см2 989 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~84.8%
Боковые рамки 7.3 мм 7 мм
Цвета Черный Белый, Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 56.8 дБ 30.5 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 178 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 951:1
Цветовой охват sRGB 100% 98.8%
Охват Adobe RGB - 83.9%
Охват DCI-P3 - 92.9%
Время отклика 3 мс 30 мс
Максимальная яркость
Stealth GS77
н/д
Gram 17 (2021)
350 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 240 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 708 граммов 287 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 14 2
Потоков 20 4
L3-кэш 24 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Stealth GS77 +48%
1801
Gram 17 (2021)
1219
Geekbench 5 (многоядерный)
Stealth GS77 +395%
12625
Gram 17 (2021)
2549
Cinebench R23 (одноядерный)
Stealth GS77 +35%
1806
Gram 17 (2021)
1337
Cinebench R23 (многоядерный)
Stealth GS77 +562%
16708
Gram 17 (2021)
2524

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 930 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1410 МГц 1100 МГц
FLOPS 14.4 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 256 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 5120 384
Блоки текстурирования (TMUs) 160 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 12
Производительность GPU
Stealth GS77 +1614%
14.4 терафлопс
Gram 17 (2021)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4266 МГц
Тип DDR5 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.0
Мощность динамиков 6x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 84.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.6 мм
Тачпад
Размер 13.2 x 8.2 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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