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MSI Stealth GS77 против Crosshair 15

74 из 100
MSI Stealth GS77
VS
67 из 100
MSI Crosshair 15
MSI Stealth GS77
MSI Crosshair 15
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 99.9 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Stealth GS77 и Crosshair 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Stealth GS77
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
  • Комплектуется на 46.4 Вт*ч большей батареей (99.9 и 53.5 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать MSI Crosshair 15
  • Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (2.25 и 2.8 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (930 и 1127 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Stealth GS77
vs
Crosshair 15

Корпус

Вес 2.8 кг 2.25 кг
Размеры 397.6 x 283.5 x 20.1-20.8 мм 359 x 259 x 26.9 мм
Площадь 1127 см2 930 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~72.2%
Боковые рамки 7.3 мм 6.8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 56.8 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 3 мс -

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 240 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 708 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 14
Потоков 20 20
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Stealth GS77
1801
Crosshair 15 +2%
1832
Geekbench 5 (многоядерный)
Stealth GS77
12625
Crosshair 15 +2%
12870
Cinebench R23 (одноядерный)
Stealth GS77
1806
Crosshair 15 +4%
1884
Cinebench R23 (многоядерный)
Stealth GS77
16708
Crosshair 15 +5%
17542

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 930 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1410 МГц 1802 МГц
FLOPS 14.4 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 5120 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 160 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 48
Производительность GPU
Stealth GS77 +4%
14.4 терафлопс
Crosshair 15
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.0
Мощность динамиков 6x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 84.8 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.2 x 8.2 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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