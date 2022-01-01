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MSI Stealth GS77 против GP66 Leopard

74 из 100
MSI Stealth GS77
VS
60 из 100
MSI GP66 Leopard
MSI Stealth GS77
MSI GP66 Leopard
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Stealth GS77 и GP66 Leopard от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Stealth GS77
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
  • На 118% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16708 vs 7671 баллов
  • Комплектуется на 34.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 65 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать MSI GP66 Leopard
  • Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (2.38 и 2.8 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (956 и 1127 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Stealth GS77
vs
GP66 Leopard

Корпус

Вес 2.8 кг 2.38 кг
Размеры 397.6 x 283.5 x 20.1-20.8 мм 358 x 267 x 23.4 мм
Площадь 1127 см2 956 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~70.2%
Боковые рамки 7.3 мм 6.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 56.8 дБ 53 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 951:1
Цветовой охват sRGB 100% 95.8%
Охват Adobe RGB - 66%
Охват DCI-P3 - 65.2%
Время отклика 3 мс 12 мс
Максимальная яркость
Stealth GS77
н/д
GP66 Leopard
380 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 240 Вт 230 / 240 / 280 Вт
Вес зарядного устройства 708 граммов 1062 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 5 ГГц
Ядер 14 6
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Stealth GS77 +44%
1801
GP66 Leopard
1251
Geekbench 5 (многоядерный)
Stealth GS77 +107%
12625
GP66 Leopard
6110
Cinebench R23 (одноядерный)
Stealth GS77 +45%
1806
GP66 Leopard
1245
Cinebench R23 (многоядерный)
Stealth GS77 +118%
16708
GP66 Leopard
7671

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 130 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 930 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1410 МГц 1802 МГц
FLOPS 14.4 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 5120 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 160 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 48
Производительность GPU
Stealth GS77 +4%
14.4 терафлопс
GP66 Leopard
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.0
Мощность динамиков 6x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 84.8 дБ 85.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.2 x 8.2 см -
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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