Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10870H Intel Core i7 10875H Intel Core i7 11800H Графика - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Stealth GS77 Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц

На 118% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16708 vs 7671 баллов

Комплектуется на 34.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 65 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать MSI GP66 Leopard Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (2.38 и 2.8 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (956 и 1127 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.8 кг 2.38 кг Размеры 397.6 x 283.5 x 20.1-20.8 мм 358 x 267 x 23.4 мм Площадь 1127 см2 956 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~70.2% Боковые рамки 7.3 мм 6.3 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 56.8 дБ 53 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 144 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 951:1 Цветовой охват sRGB 100% 95.8% Охват Adobe RGB - 66% Охват DCI-P3 - 65.2% Время отклика 3 мс 12 мс Максимальная яркость Stealth GS77 н/д GP66 Leopard 380 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 65 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 240 Вт 230 / 240 / 280 Вт Вес зарядного устройства 708 граммов 1062 грамма

Процессор Модель CPU Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10870H Intel Core i7 10875H Intel Core i7 11800H Базовая частота 2.3 ГГц 2.6 ГГц Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 5 ГГц Ядер 14 6 Потоков 20 12 L3-кэш 24 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics 630 Техпроцесс 10 нм 14 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Stealth GS77 +44% 1801 GP66 Leopard 1251 Geekbench 5 (многоядерный) Stealth GS77 +107% 12625 GP66 Leopard 6110 Cinebench R23 (одноядерный) Stealth GS77 +45% 1806 GP66 Leopard 1245 Cinebench R23 (многоядерный) Stealth GS77 +118% 16708 GP66 Leopard 7671

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP 105 Вт 130 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 930 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1410 МГц 1802 МГц FLOPS 14.4 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 5120 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 160 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 48 Производительность GPU Stealth GS77 +4% 14.4 терафлопс GP66 Leopard 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 2.0 Мощность динамиков 6x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 84.8 дБ 85.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.2 x 8.2 см - Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.