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MSI Stealth GS77 против Pulse GL76 (2022)

74 из 100
MSI Stealth GS77
VS
66 из 100
MSI Pulse GL76 (2022)
MSI Stealth GS77
MSI Pulse GL76 (2022)
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Экран
Батарея 99.9 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Stealth GS77 и Pulse GL76 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Stealth GS77
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 51-70% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 46.4 Вт*ч большей батареей (99.9 и 53.5 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать MSI Pulse GL76 (2022)
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (2.66 и 2.8 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Stealth GS77
vs
Pulse GL76 (2022)

Корпус

Вес 2.8 кг 2.66 кг
Размеры 397.6 x 283.5 x 20.1-20.8 мм 398 x 273 x 24.2 мм
Площадь 1127 см2 1087 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~75.9%
Боковые рамки 7.3 мм 7.5 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет -
Покрытие Матовый -
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 3 мс -

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 240 Вт 180 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 14
Потоков 20 20
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 930 МГц 735-1463 МГц
Boost частота GPU 1410 МГц 1035-1695 МГц
FLOPS 14.4 терафлопс 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 5120 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Stealth GS77 +93%
14.4 терафлопс
Pulse GL76 (2022)
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.0
Мощность динамиков 6x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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