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MSI Sword 15 (2022) против Acer Nitro 16 (AN16-51) 2023

58 из 100
MSI Sword 15 (2022)
VS
64 из 100
Acer Nitro 16 (AN16-51) 2023
MSI Sword 15 (2022)
Acer Nitro 16 (AN16-51) 2023
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Sword 15 (2022) и Acer Nitro 16 (AN16-51) 2023 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Sword 15 (2022)
  • Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (2.25 и 2.7 кг)
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (930 и 1180 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 16 (AN16-51) 2023
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 90% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19916 vs 10495 баллов
  • Комплектуется на 36.5 Вт*ч большей батареей (90 и 53.5 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Sword 15 (2022)
vs
Nitro 16 (AN16-51) 2023

Корпус

Вес 2.25 кг 2.7 кг
Размеры 359 x 259 x 24.9 мм 399.3 x 295.5 x 26.8-27.6 мм
Площадь 930 см2 1180 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~62.9%
Боковые рамки 6.8 мм 27.3 мм
Цвета Белый Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 7 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 180 / 240 Вт 280 Вт
Вес зарядного устройства - 820 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2 ГГц 3.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 5.1 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 32 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) Radeon 610M
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт -
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1237 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц -
FLOPS 6.14 терафлопс 6.8-9.2 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 96 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
Sword 15 (2022)
6.14 терафлопс
Nitro 16 (AN16-51) 2023 +11%
6.8-9.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов - 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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