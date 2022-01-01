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MSI Sword 15 (2022) против Acer Nitro 5 AN515-57

62 из 100
MSI Sword 15 (2022)
VS
53 из 100
Acer Nitro 5 AN515-57
MSI Sword 15 (2022)
Acer Nitro 5 AN515-57
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Sword 15 (2022) и Acer Nitro 5 AN515-57 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Sword 15 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Sword 15 (2022)
vs
Nitro 5 AN515-57

Корпус

Вес 2.25 кг 2.3 кг
Размеры 359 x 259 x 24.9 мм 363.4 x 255 x 23.9 мм
Площадь 930 см2 927 см2
Соотношение экрана к корпусу ~NaN% ~72.4%
Боковые рамки NaN мм 9 мм
Цвета Белый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ - 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей undefined точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон - 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1480:1
Цветовой охват sRGB - 53%
Время отклика - 11 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 / 240 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства - 500 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (48EU) Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 65 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1237 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1560 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
Sword 15 (2022) +92%
6.14 терафлопс
Nitro 5 AN515-57
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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