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MSI Sword 15 (2023) против Asus ROG Strix G16

57 из 100
MSI Sword 15 (2023)
VS
67 из 100
Asus ROG Strix G16
MSI Sword 15 (2023)
Asus ROG Strix G16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 53.5 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Sword 15 (2023) и Asus ROG Strix G16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Sword 15 (2023)
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (2.25 и 2.5 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Asus ROG Strix G16
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • На 109% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 21359 vs 10216 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10.5 Вт*ч большей батареей (64 и 53.5 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Sword 15 (2023)
vs
ROG Strix G16

Корпус

Вес 2.25 кг 2.5 кг
Размеры 359 x 259 x 24.9 мм 354 x 264 x 22.6 мм
Площадь 930 см2 935 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~79.4%
Боковые рамки 6.8 мм 4.7 мм
Цвета Белый Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Да
Количество куллеров 2 3
Уровень шума - 51 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 7 мс
Максимальная яркость
Sword 15 (2023)
300 нит
ROG Strix G16
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 / 200 / 240 Вт 240 / 280 / 330 Вт
Вес зарядного устройства - 966 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 14 (6P + 8E)
Потоков 12 20
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) Intel UHD Graphics (16EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Sword 15 (2023)
8611
ROG Strix G16 +73%
14906
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Sword 15 (2023)
10216
ROG Strix G16 +109%
21359
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1403 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1635 МГц 1740 МГц
FLOPS 6.7 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
Sword 15 (2023)
6.7 терафлопс
ROG Strix G16 +6%
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 87 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.9 мм
Тачпад
Размер - 13.0 x 8.5 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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