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MSI Sword 15 (2022) против ASUS ROG Strix Scar 15 G533

58 из 100
MSI Sword 15 (2022)
VS
66 из 100
ASUS ROG Strix Scar 15 G533
MSI Sword 15 (2022)
ASUS ROG Strix Scar 15 G533
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Sword 15 (2022) и ASUS ROG Strix Scar 15 G533 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Sword 15 (2022)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать ASUS ROG Strix Scar 15 G533
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 69-94% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 36.5 Вт*ч большей батареей (90 и 53.5 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Sword 15 (2022)
vs
ROG Strix Scar 15 G533

Корпус

Вес 2.25 кг 2.3 кг
Размеры 359 x 259 x 24.9 мм 354 x 259 x 27.2 мм
Площадь 930 см2 917 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~73.2%
Боковые рамки 6.8 мм 4.3 мм
Цвета Белый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 50.5 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 75.3%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 / 240 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства - 721 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (48EU) Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 130 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1237 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1802 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 64 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
Sword 15 (2022)
6.14 терафлопс
ROG Strix Scar 15 G533 +125%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x4W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 74.9 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.9 мм
Тачпад
Размер - 13.0 x 7.7 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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