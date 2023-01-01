MSI Sword 15 (2022) против Dell Alienware X16
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Sword 15 (2022)
- Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (2.25 и 2.72 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (930 и 1057 см2)
Причины выбрать Dell Alienware X16
- Выше частота обновление экрана: 480 против 144 Гц
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 36.5 Вт*ч большей батареей (90 и 53.5 Вт*ч)
- На 55% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16278 vs 10495 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.25 кг
|2.72 кг
|Размеры
|359 x 259 x 24.9 мм
|364.74 x 289.81 x 18.57 мм
|Площадь
|930 см2
|1057 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~72.2%
|~70.2%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|10.1 мм
|Цвета
|Белый
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|4
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|480 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|-
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|180 / 240 Вт
|240 / 330 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2 ГГц
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.9 ГГц
|Ядер
|8 (4P + 4E)
|10 (6P + 4E)
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1694
Alienware X16 +6%
1788
Geekbench 5 (многоядерный)
8862
Alienware X16 +20%
10678
Cinebench R23 (одноядерный)
1662
Alienware X16 +12%
1866
Cinebench R23 (многоядерный)
10495
Alienware X16 +55%
16278
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|60 Вт
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|4 нм
|Частота GPU
|1237 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|-
|FLOPS
|6.14 терафлопс
|9.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|96 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|6000 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.4
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Микрофонов
|-
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.3
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.8 мм
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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