Главная > Сравнение ноутбуков > Sword 15 (2022) или G15 5530 (2023) – что лучше выбрать?

MSI Sword 15 (2022) против Dell G15 5530 (2023)

58 из 100
MSI Sword 15 (2022)
VS
56 из 100
Dell G15 5530 (2023)
MSI Sword 15 (2022)
Dell G15 5530 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 53.5 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Sword 15 (2022) и Dell G15 5530 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Sword 15 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.25 и 2.65 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Sword 15 (2022)
vs
G15 5530 (2023)

Корпус

Вес 2.25 кг 2.65 кг
Размеры 359 x 259 x 24.9 мм 357.26 x 274.5 x 26.9 мм
Площадь 930 см2 981 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~68.4%
Боковые рамки 6.8 мм 5.9 мм
Цвета Белый Белый, Серий, Фиолетовый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость
Sword 15 (2022)
н/д
G15 5530 (2023)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 180 / 240 Вт 240 / 330 Вт
Вес зарядного устройства - 880 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 10 (6P + 4E)
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 20 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) Intel UHD Graphics (16EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт -
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1237 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц -
FLOPS 6.14 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
Sword 15 (2022)
6.14 терафлопс
G15 5530 (2023) +5%
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов - 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. XPS 15 9520 (2022) и G15 5530 (2023)
2. G15 5520 (2022) и G15 5530 (2023)
3. ROG Strix G15 G513 (2022) и G15 5530 (2023)
4. Dell G16 и G15 5530 (2023)
5. MacBook Pro 16 (2023) и G15 5530 (2023)
6. ROG Strix G16 и G15 5530 (2023)
7. TUF Gaming A15 (2023) и G15 5530 (2023)
8. Alienware X16 и G15 5530 (2023)
9. Alienware m16 и G15 5530 (2023)
10. G16 7630 (2023) и G15 5530 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell G15 5530 (2023) и MSI Sword 15 (2022) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры