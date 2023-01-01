Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) Процессор - Intel Core i5 12450H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i7 13620H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Pulse 15 (2023) Видеокарта показывает в среднем на 96-131% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 96-131% больше FPS в играх Комплектуется на 36.5 Вт*ч большей батареей (90 и 53.5 Вт*ч)

Комплектуется на 36.5 Вт*ч большей батареей (90 и 53.5 Вт*ч) На 58% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16544 vs 10495 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.25 кг 2.3 кг Размеры 359 x 259 x 24.9 мм 359 x 259 x 26.9 мм Площадь 930 см2 930 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~72.2% Боковые рамки 6.8 мм 6.8 мм Цвета Белый Черный, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый

Батарея Ёмкость 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 180 / 240 Вт 240 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 60 Вт 140 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм Частота GPU 1237 МГц - Boost частота GPU 1500 МГц - FLOPS 6.14 терафлопс 16.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 3072 Блоки текстурирования (TMUs) 64 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Sword 15 (2022) 6.14 терафлопс Pulse 15 (2023) +174% 16.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев - Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.