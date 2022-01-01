Главная > Сравнение ноутбуков > Sword 15 (2022) или Raider GE66 (2022) – что лучше выбрать?

MSI Sword 15 (2022) против Raider GE66 (2022)

58 из 100
MSI Sword 15 (2022)
VS
72 из 100
MSI Raider GE66 (2022)
MSI Sword 15 (2022)
MSI Raider GE66 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Sword 15 (2022) и Raider GE66 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Sword 15 (2022)
  • Немного легче – весит на 130 граммов меньше (2.25 и 2.38 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать MSI Raider GE66 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 120-164% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 46.4 Вт*ч большей батареей (99.9 и 53.5 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Sword 15 (2022)
vs
Raider GE66 (2022)

Корпус

Вес 2.25 кг 2.38 кг
Размеры 359 x 259 x 24.9 мм 358 x 267 x 23.4 мм
Площадь 930 см2 956 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~70.2%
Боковые рамки 6.8 мм 6.3 мм
Цвета Белый Синий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 360 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 180 / 240 Вт 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 8 14
Потоков 12 20
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (48EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 150 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1237 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц -
FLOPS 6.14 терафлопс 19.6 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 5632
Блоки текстурирования (TMUs) 64 176
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 80
Производительность GPU
Sword 15 (2022)
6.14 терафлопс
Raider GE66 (2022) +219%
19.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell G15 5511 vs MSI Sword 15 (2022)
2. MSI Katana GF66 vs MSI Sword 15 (2022)
3. Acer Nitro 5 (AN515-45) vs MSI Sword 15 (2022)
4. Asus ROG Strix G15 G513 (2022) vs MSI Sword 15 (2022)
5. Asus TUF Dash F15 (2022) vs MSI Sword 15 (2022)
6. Razer Blade 15 (2022) vs MSI Raider GE66 (2022)
7. ASUS ROG Strix Scar 15 G533 vs MSI Raider GE66 (2022)
8. Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) vs MSI Raider GE66 (2022)
9. MSI Stealth GS66 (2022) vs MSI Raider GE66 (2022)
10. Asus ROG Strix G15 G513 (2022) vs MSI Raider GE66 (2022)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между MSI Raider GE66 (2022) и Sword 15 (2022) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры