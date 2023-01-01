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MSI Sword 15 против Asus TUF Gaming A15 (2023)

51 из 100
MSI Sword 15
VS
62 из 100
Asus TUF Gaming A15 (2023)
MSI Sword 15
Asus TUF Gaming A15 (2023)
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Экран
Батарея
90 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Sword 15 и Asus TUF Gaming A15 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Sword 15
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит
Причины выбрать Asus TUF Gaming A15 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 36.5 Вт*ч большей батареей (90 и 53.5 Вт*ч)
  • На 58% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14836 vs 9372 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Sword 15
vs
TUF Gaming A15 (2023)

Корпус

Вес 2.25 кг 2.2 кг
Размеры 359 x 259 x 24.9 мм 354 x 251 x 22.4-24.9 мм
Площадь 930 см2 889 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~75.5%
Боковые рамки 6.8 мм 4.3 мм
Цвета Белый Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Охват Adobe RGB - 75.3%
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 7 мс
Максимальная яркость
Sword 15 +40%
350 нит
TUF Gaming A15 (2023)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 150 / 180 Вт 200 / 240 Вт
Вес зарядного устройства - 500 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.75 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1237 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц -
FLOPS 6.14 терафлопс 9.2 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 96 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
Sword 15
6.14 терафлопс
TUF Gaming A15 (2023) +50%
9.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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