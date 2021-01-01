Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 2560 x 1440 Батарея - 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч 94 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Intel Core i7 11800H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Eluktronics MECH 15 G3 Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 102-139% больше FPS в играх

Немного легче – весит на 150 граммов меньше (2.1 и 2.25 кг)

Комплектуется на 40.5 Вт*ч большей батареей (94 и 53.5 Вт*ч)

На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12389 vs 9372 баллов

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Имеет на 33% более четкий дисплей – 188 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.25 кг 2.1 кг Размеры 359 x 259 x 24.9 мм 359.6 x 254.7 x 23.8 мм Площадь 930 см2 916 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~73.3% Боковые рамки 6.8 мм 7.1 мм Цвета Белый Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 52.7 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 188 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 77% Время отклика - 7 мс Максимальная яркость Sword 15 350 нит MECH 15 G3 350 нит

Батарея Ёмкость 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч 94 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет - Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 150 / 180 Вт 230 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP 60 Вт 140 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1237 МГц 1310 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1725 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 17.5 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 5120 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Sword 15 6.14 терафлопс MECH 15 G3 +185% 17.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 89 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.1 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.1 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 2 мм Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.