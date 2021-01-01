Sword 15 или Pavilion 15 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) - 1366 x 768 1920 x 1080 Батарея - 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч 41 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4700U AMD Ryzen 5 5500U Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce MX450 2GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Sword 15 Видеокарта показывает в среднем на 65-89% больше FPS в играх

На 89% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9372 vs 4968 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 12.5 Вт*ч большей батареей (53.5 и 41 Вт*ч)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит Причины выбрать HP Pavilion 15 Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.75 и 2.25 кг)

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (842 и 930 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.25 кг 1.75 кг Размеры 359 x 259 x 24.9 мм 360.1 x 233.9 x 17.8 мм Площадь 930 см2 842 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~79.7% Боковые рамки 6.8 мм 7.4 мм Цвета Белый Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 42 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Максимальная яркость Sword 15 +40% 350 нит Pavilion 15 250 нит

Батарея Ёмкость 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч 41 Вт*ч Напряжение - 11.34 В Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 150 / 180 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства - 304 грамма

Процессор Модель CPU Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4700U AMD Ryzen 5 5500U Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 0.9-2.4 ГГц Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц Ядер 6 4 Потоков 12 8 L3-кэш 12 МБ 8 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Iris Xe Graphics G7 80EU Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Sword 15 +7% 1401 Pavilion 15 1315 Geekbench 5 (многоядерный) Sword 15 +33% 6095 Pavilion 15 4570 Cinebench R23 (одноядерный) Sword 15 +36% 1795 Pavilion 15 1322 Cinebench R23 (многоядерный) Sword 15 +89% 9372 Pavilion 15 4968

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce MX450 2GB TGP 60 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1237 МГц 720-1395 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 930-1575 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 896 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Sword 15 +118% 6.14 терафлопс Pavilion 15 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 81.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 7.4 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.