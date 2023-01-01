Главная > Сравнение ноутбуков > Sword 15 или Pulse 15 (2023) – что лучше выбрать?

MSI Sword 15 против Pulse 15 (2023)

51 из 100
MSI Sword 15
VS
67 из 100
MSI Pulse 15 (2023)
MSI Sword 15
MSI Pulse 15 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
90 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Sword 15 и Pulse 15 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Pulse 15 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 96-131% больше FPS в играх
  • На 69% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15792 vs 9372 баллов
  • Комплектуется на 36.5 Вт*ч большей батареей (90 и 53.5 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Sword 15
vs
Pulse 15 (2023)

Корпус

Вес 2.25 кг 2.3 кг
Размеры 359 x 259 x 24.9 мм 359 x 259 x 26.9 мм
Площадь 930 см2 930 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~72.2%
Боковые рамки 6.8 мм 6.8 мм
Цвета Белый Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость
Sword 15
350 нит
Pulse 15 (2023)
н/д

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 150 / 180 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 6 10 (6P + 4E)
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Sword 15
1518
Pulse 15 (2023) +20%
1827
Geekbench 5 (многоядерный)
Sword 15
6377
Pulse 15 (2023) +85%
11769
Cinebench R23 (одноядерный)
Sword 15
1480
Pulse 15 (2023) +27%
1873
Cinebench R23 (многоядерный)
Sword 15
9372
Pulse 15 (2023) +69%
15792
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1237 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц -
FLOPS 6.14 терафлопс 16.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 64 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
Sword 15
6.14 терафлопс
Pulse 15 (2023) +174%
16.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 5200 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Sword 15 или Thin GF63
2. Sword 15 или Katana GF66
3. Pulse 15 (2023) или XPS 15 9520 (2022)
4. Pulse 15 (2023) или Pulse GL66 (2022)
5. Pulse 15 (2023) или Sword 15 (2023)
6. Pulse 15 (2023) или MacBook Pro 16 (2023)
7. Pulse 15 (2023) или Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
8. Pulse 15 (2023) или Cyborg 15
9. Pulse 15 (2023) или Katana 15 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между MSI Pulse 15 (2023) и Sword 15 – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры