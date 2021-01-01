Sword 15 или Stealth 15M – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 Батарея - 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч 52 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1185G7 Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11375H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 0GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Sword 15 На 83% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9372 vs 5122 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит Причины выбрать MSI Stealth 15M Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (1.78 и 2.25 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 38-52% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.25 кг 1.78 кг Размеры 359 x 259 x 24.9 мм 358.3 x 248 x 16.1 мм Площадь 930 см2 889 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~75.5% Боковые рамки 6.8 мм 6.5 мм Цвета Белый Белый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 46 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 872:1 Цветовой охват sRGB - 93.3% Охват Adobe RGB - 64% Охват DCI-P3 - 62% Время отклика - 41 мс Максимальная яркость Sword 15 +40% 350 нит Stealth 15M 250 нит

Батарея Ёмкость 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч 52 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 150 / 180 Вт 150 Вт Вес зарядного устройства - 418 граммов

Процессор Модель CPU Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1185G7 Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11375H Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 0.9-2.4 ГГц Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц Ядер 6 4 Потоков 12 8 L3-кэш 12 МБ 8 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Iris Xe Graphics G7 80EU Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Sword 15 +8% 1439 Stealth 15M 1337 Geekbench 5 (многоядерный) Sword 15 +45% 6369 Stealth 15M 4399 Cinebench R23 (одноядерный) Sword 15 +32% 1795 Stealth 15M 1360 Cinebench R23 (многоядерный) Sword 15 +83% 9372 Stealth 15M 5122

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 60 Вт 65 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1237 МГц 975 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1357 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 10.4 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 3840 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Sword 15 6.14 терафлопс Stealth 15M +69% 10.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 0GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Nahimic 3 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 82.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.5 x 6.5 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.