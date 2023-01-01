Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3840 x 2160 - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) Процессор - Intel Core i9 13950HX Intel Core i9 13980HX - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Графика - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB Память (ОЗУ) - 32GB 64GB 128GB - 16GB 32GB Накопитель - 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Titan GT77 HX (2023) Видеокарта показывает в среднем на 145-197% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 145-197% больше FPS в играх Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)

Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч) Имеет на 102% более четкий дисплей – 255 против 126 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Predator Helios 18 (PH18-71) 2023 Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 21% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 21% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.3 кг 3.25 кг Размеры 397 x 330 x 23 мм 408 x 303 x 24.6-26.9 мм Площадь 1310 см2 1236 см2 Соотношение экрана к корпусу ~63% ~76% Боковые рамки 7 мм 10.2 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 4 2 Уровень шума 61 дБ -

Дисплей 3840 x 2160 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) Диагональ 17.3 дюймов 18 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 144 Гц 165 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 126 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 6060000:1 - Цветовой охват sRGB 99.9% - Охват Adobe RGB 92.4% - Охват DCI-P3 94.9% - Максимальная яркость Titan GT77 HX (2023) 600 нит Predator Helios 18 (PH18-71) 2023 н/д

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 2:40 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади Мощность зарядки 330 Вт 280 / 330 Вт Вес зарядного устройства 1330 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB TGP 175 Вт - Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 24.7 терафлопс 6.8-9.2 терафлопс Объем видеопамяти 12 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 96 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 232 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 32 Производительность GPU Titan GT77 HX (2023) +263% 24.7 терафлопс Predator Helios 18 (PH18-71) 2023 6.8-9.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 32GB 64GB 128GB 16GB 32GB Планки 2x16 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 Макс. количество памяти 128 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x2048 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 3 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 90.1 дБ - Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.8 мм Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.