Главная > Сравнение ноутбуков > Titan GT77 HX (2023) или Predator Helios 18 (PH18-71) 2023 – что лучше выбрать?

MSI Titan GT77 HX (2023) против Acer Predator Helios 18 (PH18-71) 2023

84 из 100
MSI Titan GT77 HX (2023)
VS
62 из 100
Acer Predator Helios 18 (PH18-71) 2023
MSI Titan GT77 HX (2023)
Acer Predator Helios 18 (PH18-71) 2023
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2160
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Titan GT77 HX (2023) и Acer Predator Helios 18 (PH18-71) 2023 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Titan GT77 HX (2023)
  • Видеокарта показывает в среднем на 145-197% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)
  • Имеет на 102% более четкий дисплей – 255 против 126 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Predator Helios 18 (PH18-71) 2023
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 21% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Titan GT77 HX (2023)
vs
Predator Helios 18 (PH18-71) 2023

Корпус

Вес 3.3 кг 3.25 кг
Размеры 397 x 330 x 23 мм 408 x 303 x 24.6-26.9 мм
Площадь 1310 см2 1236 см2
Соотношение экрана к корпусу ~63% ~76%
Боковые рамки 7 мм 10.2 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 4 2
Уровень шума 61 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 18 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм 126 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 6060000:1 -
Цветовой охват sRGB 99.9% -
Охват Adobe RGB 92.4% -
Охват DCI-P3 94.9% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:40 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади
Мощность зарядки 330 Вт 280 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 1330 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 5.5 ГГц 5 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 16 (8P + 8E)
Потоков 32 24
L3-кэш 36 МБ 30 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 175 Вт -
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 24.7 терафлопс 6.8-9.2 терафлопс
Объем видеопамяти 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 232 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 32
Производительность GPU
Titan GT77 HX (2023) +263%
24.7 терафлопс
Predator Helios 18 (PH18-71) 2023
6.8-9.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
Макс. количество памяти 128 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x2048 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 3 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 90.1 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.8 мм
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell Alienware x17 R2 vs MSI Titan GT77 HX (2023)
2. Apple MacBook Pro 16 (2023) vs MSI Titan GT77 HX (2023)
3. Razer Blade 18 vs MSI Titan GT77 HX (2023)
4. Asus ROG Strix SCAR 18 vs MSI Titan GT77 HX (2023)
5. Dell XPS 17 9720 (2022) vs Acer Predator Helios 18 (PH18-71) 2023
6. Razer Blade 18 vs Acer Predator Helios 18 (PH18-71) 2023
7. Asus ROG Strix G18 vs Acer Predator Helios 18 (PH18-71) 2023
8. Acer Predator Helios 16 (PH16-71) 2023 vs Acer Predator Helios 18 (PH18-71) 2023
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Predator Helios 18 (PH18-71) 2023 и MSI Titan GT77 HX (2023) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры