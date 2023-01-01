Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i9 13980HX - Apple M1 Pro Apple M1 Max Графика - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Apple M1 Pro GPU (16-core) Память (ОЗУ) - 32GB 64GB 128GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Titan GT77 HX (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 206-281% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 206-281% больше FPS в играх Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц На 163% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31254 vs 11873 баллов

На 163% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31254 vs 11873 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 128 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 128 ГБ) и SSD На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Существенно легче – весит на 1200 граммов меньше (2.1 и 3.3 кг)

Существенно легче – весит на 1200 граммов меньше (2.1 и 3.3 кг) Более тонкие рамки – на 37% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 37% выше полезная площадь экрана Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Значительно компактнее – имеет на 33% меньшую площадь корпуса (882 и 1310 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.3 кг 2.1 кг Размеры 397 x 330 x 23 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 1310 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~63% ~86.2% Боковые рамки 7 мм 3.4 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 4 2 Уровень шума - 37.4 дБ

Дисплей 3840 x 2160 3456 x 2234 Диагональ 17.3 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы Mini LED Mini LED Частота обновления 144 Гц 120 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000000:1 25700:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 88% Охват DCI-P3 100% 99.1% Время отклика - 67 мс Максимальная яркость Titan GT77 HX (2023) +100% 1000 нит MacBook Pro 16 (2021) 500 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки - 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 330 Вт 140 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 1330 граммов 353 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 175 Вт 30 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 5 нм Частота GPU - 450 МГц Boost частота GPU - 1296 МГц FLOPS 24.7 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 12 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 192 бит 256 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 232 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 64 Производительность GPU Titan GT77 HX (2023) +375% 24.7 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 32GB 64GB 128GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x16 ГБ 4x4 ГБ Частота 5600 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 4 - Макс. количество памяти 128 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина - Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x2048 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 3 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 4.2 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 84.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.