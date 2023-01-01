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MSI Titan GT77 HX (2023) против Apple MacBook Pro 16 (2021)

85 из 100
MSI Titan GT77 HX (2023)
VS
71 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2021)
MSI Titan GT77 HX (2023)
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i9 13980HX
Графика
Apple M1 Pro GPU (16-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Titan GT77 HX (2023) и Apple MacBook Pro 16 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Titan GT77 HX (2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 206-281% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • На 163% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31254 vs 11873 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 128 ГБ) и SSD
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
  • Существенно легче – весит на 1200 граммов меньше (2.1 и 3.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 37% выше полезная площадь экрана
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 33% меньшую площадь корпуса (882 и 1310 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Titan GT77 HX (2023)
vs
MacBook Pro 16 (2021)

Корпус

Вес 3.3 кг 2.1 кг
Размеры 397 x 330 x 23 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 1310 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~63% ~86.2%
Боковые рамки 7 мм 3.4 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 4 2
Уровень шума - 37.4 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы Mini LED Mini LED
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 25700:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 88%
Охват DCI-P3 100% 99.1%
Время отклика - 67 мс
Максимальная яркость
Titan GT77 HX (2023) +100%
1000 нит
MacBook Pro 16 (2021)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 330 Вт 140 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 1330 граммов 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5.6 ГГц -
Ядер 24 (8P + 16E) 10 (8P + 2E)
Потоков 32 10
L3-кэш 36 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 175 Вт 30 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 4 нм 5 нм
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1296 МГц
FLOPS 24.7 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти 12 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 192 бит 256 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 232 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 64
Производительность GPU
Titan GT77 HX (2023) +375%
24.7 терафлопс
MacBook Pro 16 (2021)
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 4x4 ГБ
Частота 5600 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 4 -
Макс. количество памяти 128 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина - Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x2048 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 3 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 4.2
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 84.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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