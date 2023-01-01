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MSI Titan GT77 HX (2023) против Asus ROG Strix SCAR 17 (2023)

85 из 100
MSI Titan GT77 HX (2023)
VS
74 из 100
Asus ROG Strix SCAR 17 (2023)
MSI Titan GT77 HX (2023)
Asus ROG Strix SCAR 17 (2023)
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Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Titan GT77 HX (2023) и Asus ROG Strix SCAR 17 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Titan GT77 HX (2023)
  • На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31254 vs 27538 баллов
  • Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит
  • Имеет на 50% более четкий дисплей – 255 против 170 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 17 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (3 и 3.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (1114 и 1310 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Titan GT77 HX (2023)
vs
ROG Strix SCAR 17 (2023)

Корпус

Вес 3.3 кг 3 кг
Размеры 397 x 330 x 23 мм 395 x 282 x 23.4-28.3 мм
Площадь 1310 см2 1114 см2
Соотношение экрана к корпусу ~63% ~74.1%
Боковые рамки 7 мм 6 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 4 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость
Titan GT77 HX (2023) +100%
1000 нит
ROG Strix SCAR 17 (2023)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади
Мощность зарядки 330 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства 1330 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5.6 ГГц 5.4 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 16
Потоков 32 32
L3-кэш 36 МБ 64 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Radeon 610M
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 175 Вт 175 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 24.7 терафлопс 24.7 терафлопс
Объем видеопамяти 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 232 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 80
Производительность GPU
Titan GT77 HX (2023)
24.7 терафлопс
ROG Strix SCAR 17 (2023)
24.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
Макс. количество памяти 128 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x2048 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 3 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos - Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 2 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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