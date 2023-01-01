MSI Titan GT77 HX (2023) против Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Titan GT77 HX (2023)
- На 136% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 29776 vs 12594 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 47-65% больше FPS в играх
- Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит
- Имеет на 36% более четкий дисплей – 255 против 188 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
- Существенно легче – весит на 1400 граммов меньше (1.9 и 3.3 кг)
- Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
- Более тонкие рамки – на 23% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (863 и 1310 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|3.3 кг
|1.9 кг
|Размеры
|397 x 330 x 23 мм
|355 x 243 x 19.9 мм
|Площадь
|1310 см2
|863 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~63%
|~77.8%
|Боковые рамки
|7 мм
|4.8 мм
|Цвета
|Черный
|Белый, Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|-
|Количество куллеров
|4
|2
|Уровень шума
|61 дБ
|57.4 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|Mini LED
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|255 точек на дюйм
|188 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|3840 x 2160 пикселей
|2560 x 1440 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|6060000:1
|1030:1
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|100%
|Охват Adobe RGB
|92.4%
|-
|Охват DCI-P3
|94.9%
|98%
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:40 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|330 Вт
|100 / 240 Вт
|Вес зарядного устройства
|1330 граммов
|741 грамм
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.5 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|24 (8P + 16E)
|8
|Потоков
|32
|16
|L3-кэш
|36 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Titan GT77 HX (2023) +43%
2115
Geekbench 5 (многоядерный)
Titan GT77 HX (2023) +133%
20786
Cinebench R23 (одноядерный)
Titan GT77 HX (2023) +45%
2180
Cinebench R23 (многоядерный)
Titan GT77 HX (2023) +136%
29776
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|175 Вт
|120 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|1425 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1740 МГц
|FLOPS
|24.7 терафлопс
|13.3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|12 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|7424
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|232
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|80
|48
Производительность GPU
Titan GT77 HX (2023) +86%
24.7 терафлопс
13.3 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x16 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5600 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|4
|1
|Макс. количество памяти
|128 ГБ
|48 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|-
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x2048 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|3
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|4.2
|Мощность динамиков
|4x2W
|4x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|90.1 дБ
|85 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Механическая
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.7 мм
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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