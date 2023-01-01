Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3840 x 2160 - 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini LED) Процессор - Intel Core i9 13950HX Intel Core i9 13980HX Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 32GB 64GB 128GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 2048GB 4096GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Titan GT77 HX (2023) Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)

Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч) Имеет на 35% более четкий дисплей – 255 против 189 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 (2023) Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц Существенно легче – весит на 1000 граммов меньше (2.3 и 3.3 кг)

Существенно легче – весит на 1000 граммов меньше (2.3 и 3.3 кг) Более тонкие рамки – на 35% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 35% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Значительно компактнее – имеет на 33% меньшую площадь корпуса (873 и 1310 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.3 кг 2.3 кг Размеры 397 x 330 x 23 мм 355 x 246 x 21.1-22.9 мм Площадь 1310 см2 873 см2 Соотношение экрана к корпусу ~63% ~85% Боковые рамки 7 мм 5.2 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 4 3 Уровень шума 61 дБ -

Дисплей 3840 x 2160 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini LED) Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 144 Гц 240 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 6060000:1 - Цветовой охват sRGB 99.9% - Охват Adobe RGB 92.4% - Охват DCI-P3 94.9% 100% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Titan GT77 HX (2023) 600 нит ROG Zephyrus M16 (2023) н/д

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 2:40 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 330 Вт 280 Вт Вес зарядного устройства 1330 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 175 Вт 140 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм Частота GPU - 1395 МГц FLOPS 24.7 терафлопс 19.6 терафлопс Объем видеопамяти 12 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 4608 Блоки текстурирования (TMUs) 232 144 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 48 Производительность GPU Titan GT77 HX (2023) +26% 24.7 терафлопс ROG Zephyrus M16 (2023) 19.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 32GB 64GB 128GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x16 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 Макс. количество памяти 128 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 2048GB 4096GB 1024GB 2048GB Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x2048 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 3 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.4 Мощность динамиков 4x2W 6x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 90.1 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.