Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3840 x 2160 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Процессор Intel Core i9 13980HX - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK Графика - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 32GB 64GB 128GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Titan GT77 HX (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 166-227% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 166-227% больше FPS в играх На 149% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31254 vs 12559 баллов

На 149% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31254 vs 12559 баллов На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит Имеет на 92% более четкий дисплей – 255 против 133 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022) Существенно легче – весит на 1090 граммов меньше (2.21 и 3.3 кг)

Существенно легче – весит на 1090 граммов меньше (2.21 и 3.3 кг) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 43% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 43% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (929 и 1310 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.3 кг 2.21 кг Размеры 397 x 330 x 23 мм 374.4 x 248 x 19.5 мм Площадь 1310 см2 929 см2 Соотношение экрана к корпусу ~63% ~90.3% Боковые рамки 7 мм 4.1 мм Цвета Черный Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 4 2 Уровень шума - 47.9 дБ

Дисплей 3840 x 2160 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 17.3 дюймов 17 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 133 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1650:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 100% - Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Titan GT77 HX (2023) +100% 1000 нит XPS 17 9720 (2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 330 Вт 130 Вт Вес зарядного устройства 1330 граммов 508 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 175 Вт 60 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1237 МГц Boost частота GPU - 1500 МГц FLOPS 24.7 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти 12 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 232 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 40 Производительность GPU Titan GT77 HX (2023) +302% 24.7 терафлопс XPS 17 9720 (2022) 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 32GB 64GB 128GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x16 ГБ 1x8 ГБ Частота 5600 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 Макс. количество памяти 128 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x2048 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 3 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC711-CG Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 4x2W 2x2.5W, 2x1.5W Макс. громкость - 79.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер - 14.9 x 8.9 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.