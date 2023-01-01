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MSI Titan GT77 HX (2023) против Gigabyte Aorus 17X

84 из 100
MSI Titan GT77 HX (2023)
VS
65 из 100
Gigabyte Aorus 17X
MSI Titan GT77 HX (2023)
Gigabyte Aorus 17X
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2160
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Titan GT77 HX (2023) и Gigabyte Aorus 17X от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Titan GT77 HX (2023)
  • На 101% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 29626 vs 14761 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 20-28% больше FPS в играх
  • Имеет на 101% более четкий дисплей – 255 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит
Причины выбрать Gigabyte Aorus 17X
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 144 Гц
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.8 и 3.3 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (1160 и 1310 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Titan GT77 HX (2023)
vs
Aorus 17X

Корпус

Вес 3.3 кг 2.8 кг
Размеры 397 x 330 x 23 мм 396 x 293 x 21.8 мм
Площадь 1310 см2 1160 см2
Соотношение экрана к корпусу ~63% ~71.1%
Боковые рамки 7 мм 6.5 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 4 4
Уровень шума 61 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 6060000:1 -
Цветовой охват sRGB 99.9% 100%
Охват Adobe RGB 92.4% -
Охват DCI-P3 94.9% -
Максимальная яркость
Titan GT77 HX (2023) +100%
600 нит
Aorus 17X
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Время полной зарядки 2:40 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади
Мощность зарядки 330 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства 1330 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.6-3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5.5 ГГц 5 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 8
Потоков 32 16
L3-кэш 36 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Titan GT77 HX (2023) +105%
20997
Aorus 17X
10260
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Titan GT77 HX (2023) +101%
29626
Aorus 17X
14761
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 175 Вт 130 Вт
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
FLOPS 24.7 терафлопс 18 терафлопс
Объем видеопамяти 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 256 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424 5632
Блоки текстурирования (TMUs) 232 176
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 80
Производительность GPU
Titan GT77 HX (2023) +37%
24.7 терафлопс
Aorus 17X
18 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5600 МГц 5600 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
Макс. количество памяти 128 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x2048 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 3 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 90.1 дБ -
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 2 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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