Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Графика - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 32GB 64GB 128GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Titan GT77 HX (2023) Видеокарта показывает в среднем на 148-202% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 148-202% больше FPS в играх На 143% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31254 vs 12868 баллов

На 143% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31254 vs 12868 баллов Комплектуется на 48.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 51 Вт*ч)

Комплектуется на 48.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 51 Вт*ч) На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит

На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит Имеет на 101% более четкий дисплей – 255 против 127 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Gigabyte G7 (2022) Существенно легче – весит на 810 граммов меньше (2.49 и 3.3 кг)

Существенно легче – весит на 810 граммов меньше (2.49 и 3.3 кг) Более тонкие рамки – на 26% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 26% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (1040 и 1310 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.3 кг 2.49 кг Размеры 397 x 330 x 23 мм 397 x 262 x 25 мм Площадь 1310 см2 1040 см2 Соотношение экрана к корпусу ~63% ~79.3% Боковые рамки 7 мм 7 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 4 2 Уровень шума - 59 дБ

Дисплей 3840 x 2160 1920 x 1080 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1535:1 Цветовой охват sRGB - 99.8% Охват Adobe RGB - 71.7% Охват DCI-P3 100% 70.4% Время отклика - 6 мс Максимальная яркость Titan GT77 HX (2023) +233% 1000 нит G7 (2022) 300 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 51 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади Мощность зарядки 330 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства 1330 граммов 470 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 4GB TGP 175 Вт 75 Вт Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1403 МГц Boost частота GPU - 1635 МГц FLOPS 24.7 терафлопс 6.7 терафлопс Объем видеопамяти 12 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 232 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 40 Производительность GPU Titan GT77 HX (2023) +269% 24.7 терафлопс G7 (2022) 6.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 32GB 64GB 128GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x16 ГБ 1x8 ГБ Частота 5600 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 Макс. количество памяти 128 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x2048 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 3 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 79 дБ Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 15.2 x 9.1 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.