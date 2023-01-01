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MSI Titan GT77 HX (2023) против Gigabyte G7 (2022)

85 из 100
MSI Titan GT77 HX (2023)
VS
60 из 100
Gigabyte G7 (2022)
MSI Titan GT77 HX (2023)
Gigabyte G7 (2022)
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Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Titan GT77 HX (2023) и Gigabyte G7 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Titan GT77 HX (2023)
  • Видеокарта показывает в среднем на 148-202% больше FPS в играх
  • На 143% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31254 vs 12868 баллов
  • Комплектуется на 48.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 51 Вт*ч)
  • На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит
  • Имеет на 101% более четкий дисплей – 255 против 127 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Gigabyte G7 (2022)
  • Существенно легче – весит на 810 граммов меньше (2.49 и 3.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 26% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (1040 и 1310 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Titan GT77 HX (2023)
vs
G7 (2022)

Корпус

Вес 3.3 кг 2.49 кг
Размеры 397 x 330 x 23 мм 397 x 262 x 25 мм
Площадь 1310 см2 1040 см2
Соотношение экрана к корпусу ~63% ~79.3%
Боковые рамки 7 мм 7 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 4 2
Уровень шума - 59 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1535:1
Цветовой охват sRGB - 99.8%
Охват Adobe RGB - 71.7%
Охват DCI-P3 100% 70.4%
Время отклика - 6 мс
Максимальная яркость
Titan GT77 HX (2023) +233%
1000 нит
G7 (2022)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади
Мощность зарядки 330 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства 1330 граммов 470 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5.6 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 12 (4P + 8E)
Потоков 32 16
L3-кэш 36 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Titan GT77 HX (2023) +120%
23620
G7 (2022)
10757
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Titan GT77 HX (2023) +143%
31254
G7 (2022)
12868
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 175 Вт 75 Вт
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 1403 МГц
Boost частота GPU - 1635 МГц
FLOPS 24.7 терафлопс 6.7 терафлопс
Объем видеопамяти 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 232 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 40
Производительность GPU
Titan GT77 HX (2023) +269%
24.7 терафлопс
G7 (2022)
6.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5600 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
Макс. количество памяти 128 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x2048 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 3 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 79 дБ
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 15.2 x 9.1 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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