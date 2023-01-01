Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3840 x 2160 - 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini-LED) Батарея 99.9 Вт*ч - 80 Вт*ч 99.9 Вт*ч Процессор - Intel Core i9 13950HX Intel Core i9 13980HX - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Графика - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 32GB 64GB 128GB - 16GB 32GB Накопитель - 2048GB 4096GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Titan GT77 HX (2023) Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 29626 vs 24117 баллов

На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 29626 vs 24117 баллов Комплектуется на 19.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 80 Вт*ч)

Комплектуется на 19.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 80 Вт*ч) Имеет на 35% более четкий дисплей – 255 против 189 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 35% более четкий дисплей – 255 против 189 точек на дюйм (PPI) На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит Причины выбрать Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.8 и 3.3 кг)

Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.8 и 3.3 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 24% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 24% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (952 и 1310 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.3 кг 2.8 кг Размеры 397 x 330 x 23 мм 363.4 x 262.1 x 21.9-25.9 мм Площадь 1310 см2 952 см2 Соотношение экрана к корпусу ~63% ~77.9% Боковые рамки 7 мм 9.4 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Нет Да Количество куллеров 4 2 Уровень шума 61 дБ -

Дисплей 3840 x 2160 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini-LED) Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 144 Гц 240 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 6060000:1 1278:1 Цветовой охват sRGB 99.9% 99.7% Охват Adobe RGB 92.4% 71.2% Охват DCI-P3 94.9% 69.1% Время отклика - 9 мс Максимальная яркость Titan GT77 HX (2023) +20% 600 нит Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) 500 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 80 Вт*ч 99.9 Вт*ч Время полной зарядки 2:40 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Сзади Мощность зарядки 330 Вт 140 / 300 / 330 Вт Вес зарядного устройства 1330 граммов 820 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 175 Вт 140 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм Частота GPU - 1395 МГц FLOPS 24.7 терафлопс 19.6 терафлопс Объем видеопамяти 12 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 4608 Блоки текстурирования (TMUs) 232 144 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 48 Производительность GPU Titan GT77 HX (2023) +26% 24.7 терафлопс Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) 19.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 32GB 64GB 128GB 16GB 32GB Планки 2x16 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 6000 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 Макс. количество памяти 128 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 2048GB 4096GB 1024GB 2048GB Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x2048 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 3 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 90.1 дБ 56 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 4x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер - 12.0 x 7.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.