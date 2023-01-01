Главная > Сравнение ноутбуков > Titan GT77 HX (2023) или Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) – что лучше выбрать?

MSI Titan GT77 HX (2023) против Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)

84 из 100
MSI Titan GT77 HX (2023)
VS
73 из 100
Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
MSI Titan GT77 HX (2023)
Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2160
Батарея 99.9 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Titan GT77 HX (2023) и Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Titan GT77 HX (2023)
  • Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх
  • На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 29626 vs 24117 баллов
  • Комплектуется на 19.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 80 Вт*ч)
  • Имеет на 35% более четкий дисплей – 255 против 189 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит
Причины выбрать Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.8 и 3.3 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 24% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (952 и 1310 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Titan GT77 HX (2023)
vs
Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)

Корпус

Вес 3.3 кг 2.8 кг
Размеры 397 x 330 x 23 мм 363.4 x 262.1 x 21.9-25.9 мм
Площадь 1310 см2 952 см2
Соотношение экрана к корпусу ~63% ~77.9%
Боковые рамки 7 мм 9.4 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Жидкий металл Нет Да
Количество куллеров 4 2
Уровень шума 61 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 6060000:1 1278:1
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.7%
Охват Adobe RGB 92.4% 71.2%
Охват DCI-P3 94.9% 69.1%
Время отклика - 9 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:40 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Сзади
Мощность зарядки 330 Вт 140 / 300 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 1330 граммов 820 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 5.5 ГГц 5 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 16 (8P + 8E)
Потоков 32 24
L3-кэш 36 МБ 30 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 175 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
Частота GPU - 1395 МГц
FLOPS 24.7 терафлопс 19.6 терафлопс
Объем видеопамяти 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424 4608
Блоки текстурирования (TMUs) 232 144
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 48
Производительность GPU
Titan GT77 HX (2023) +26%
24.7 терафлопс
Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
19.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 6000 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
Макс. количество памяти 128 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x2048 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 3 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 90.1 дБ 56 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 4x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 12.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
1 (25%)
3 (75%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

1. Dell Alienware x17 R2 или MSI Titan GT77 HX (2023)
2. Apple MacBook Pro 16 (2023) или MSI Titan GT77 HX (2023)
3. Razer Blade 18 или MSI Titan GT77 HX (2023)
4. Asus ROG Strix SCAR 18 или MSI Titan GT77 HX (2023)
5. Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) или Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
6. Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) или Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
7. Apple MacBook Pro 16 (2023) или Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
8. Asus ROG Zephyrus M16 (2023) или Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
9. MSI Raider GE78 HX (2023) или Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) и MSI Titan GT77 HX (2023) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры