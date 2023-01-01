MSI Titan GT77 HX (2023) против Raider GE68 (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Titan GT77 HX (2023)
- Видеокарта показывает в среднем на 26-35% больше FPS в играх
- Имеет на 80% более четкий дисплей – 255 против 142 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать MSI Raider GE68 (2023)
- Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
- Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (2.7 и 3.3 кг)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (1014 и 1310 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|3.3 кг
|2.7 кг
|Размеры
|397 x 330 x 23 мм
|357 x 284 x 22.2-27.8 мм
|Площадь
|1310 см2
|1014 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~63%
|~73.2%
|Боковые рамки
|7 мм
|6.2 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|4
|2
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|Mini LED
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|255 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|3840 x 2160 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1000000:1
|-
|Охват DCI-P3
|100%
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева, Справа, Сзади
|Мощность зарядки
|330 Вт
|280 Вт
|Вес зарядного устройства
|1330 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.6 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|24 (8P + 16E)
|16 (8P + 8E)
|Потоков
|32
|24
|L3-кэш
|36 МБ
|30 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Titan GT77 HX (2023) +13%
2186
1934
Geekbench 5 (многоядерный)
Titan GT77 HX (2023) +49%
23620
15825
Cinebench R23 (одноядерный)
2206
Cinebench R23 (многоядерный)
31254
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|175 Вт
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
|FLOPS
|24.7 терафлопс
|16.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|7424
|3072
|Блоки текстурирования (TMUs)
|232
|96
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|80
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x16 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5600 МГц
|5600 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|4
|2
|Макс. количество памяти
|128 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x2048 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|3
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.2
|Мощность динамиков
|4x2W
|4x2W
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Механическая
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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