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MSI Titan GT77 HX (2023) против Stealth GS77

84 из 100
MSI Titan GT77 HX (2023)
VS
71 из 100
MSI Stealth GS77
MSI Titan GT77 HX (2023)
MSI Stealth GS77
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2160
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Titan GT77 HX (2023) и Stealth GS77 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Titan GT77 HX (2023)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 40-54% больше FPS в играх
  • На 65% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 27493 vs 16623 баллов
  • Имеет на 101% более четкий дисплей – 255 против 127 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать MSI Stealth GS77
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.8 и 3.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (1127 и 1310 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Titan GT77 HX (2023)
vs
Stealth GS77

Корпус

Вес 3.3 кг 2.8 кг
Размеры 397 x 330 x 23 мм 397.6 x 283.5 x 20.1-20.8 мм
Площадь 1310 см2 1127 см2
Соотношение экрана к корпусу ~63% ~73.2%
Боковые рамки 7 мм 7.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 4 2
Уровень шума 61 дБ 56.8 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 360 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 6060000:1 -
Цветовой охват sRGB 99.9% 100%
Охват Adobe RGB 92.4% -
Охват DCI-P3 94.9% -
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:40 ч. 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади
Мощность зарядки 330 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 1330 граммов 708 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 14 (6P + 8E)
Потоков 32 20
L3-кэш 36 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 175 Вт 105 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 930 МГц
Boost частота GPU - 1410 МГц
FLOPS 24.7 терафлопс 14.4 терафлопс
Объем видеопамяти 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 256 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424 5120
Блоки текстурирования (TMUs) 232 160
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 80
Производительность GPU
Titan GT77 HX (2023) +72%
24.7 терафлопс
Stealth GS77
14.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
Макс. количество памяти 128 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x2048 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 3 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.4
Мощность динамиков 4x2W 6x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 90.1 дБ 84.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 13.2 x 8.2 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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