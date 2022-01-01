Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i9 12900HX - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 32GB 64GB 128GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 16384GB 32768GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Titan GT77 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 205-280% больше FPS в играх

На 106% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 24462 vs 11873 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 128 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Существенно легче – весит на 1200 граммов меньше (2.1 и 3.3 кг)

Более тонкие рамки – на 37% выше полезная площадь экрана

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Значительно компактнее – имеет на 33% меньшую площадь корпуса (882 и 1310 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.3 кг 2.1 кг Размеры 397 x 330 x 23 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 1310 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~63% ~86.2% Боковые рамки 7 мм 3.4 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 4 2 Уровень шума - 37.4 дБ

Дисплей 3840 x 2160 3456 x 2234 Диагональ 17.3 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 25700:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 88% Охват DCI-P3 - 99.1% Время отклика - 67 мс Максимальная яркость Titan GT77 н/д MacBook Pro 16 (2021) 500 нит

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 100 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 330 Вт 140 Вт Вес зарядного устройства - 353 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 175 Вт 30 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU - 450 МГц Boost частота GPU - 1296 МГц FLOPS 24.6 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 16 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 256 бит 256 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 232 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 96 64 Производительность GPU Titan GT77 +373% 24.6 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 32GB 64GB 128GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x16 ГБ 4x4 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 4 - Макс. количество памяти 128 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 16384GB 32768GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 4 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 4.2 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 84.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.