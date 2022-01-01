Главная > Сравнение ноутбуков > Titan GT77 или ROG Flow X13 GV301 – что лучше выбрать?

MSI Titan GT77 против ASUS ROG Flow X13 GV301

83 из 100
MSI Titan GT77
VS
60 из 100
ASUS ROG Flow X13 GV301
MSI Titan GT77
ASUS ROG Flow X13 GV301
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2160
Процессор Intel Core i9 12900HX
Графика GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Titan GT77 и ASUS ROG Flow X13 GV301 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Titan GT77
  • Видеокарта показывает в среднем на 369-503% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 140% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 24462 vs 10174 баллов
  • Комплектуется на 37 Вт*ч большей батареей (99 и 62 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 128 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 51% более четкий дисплей – 255 против 169 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 GV301
  • Существенно легче – весит на 2000 граммов меньше (1.3 и 3.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 24% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 49% меньшую площадь корпуса (664 и 1310 см2)
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Titan GT77
vs
ROG Flow X13 GV301

Корпус

Вес 3.3 кг 1.3 кг
Размеры 397 x 330 x 23 мм 299 x 222 x 15.8 мм
Площадь 1310 см2 664 см2
Соотношение экрана к корпусу ~63% ~78.4%
Боковые рамки 7 мм 5.2 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 4 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 75%
Охват DCI-P3 - 75%

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 330 Вт 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 16 8
Потоков 24 16
L3-кэш 30 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Titan GT77 +150%
17392
ROG Flow X13 GV301
6962
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Titan GT77 +140%
24462
ROG Flow X13 GV301
10174

Видеокарта

Модель GPU
TGP 175 Вт 35-45 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU - 1380 МГц
Boost частота GPU - 1560 МГц
FLOPS 24.6 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 16 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 232 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 96 32
Производительность GPU
Titan GT77 +670%
24.6 терафлопс
ROG Flow X13 GV301
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 4 2
Макс. количество памяти 128 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x1W
Dolby Atmos - Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Titan GT77 против Legion 7 16” (2021, AMD)
2. Titan GT77 против Alienware x17 R2
3. Titan GT77 против Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
4. Titan GT77 против TUF Gaming A17 (2022)
5. Titan GT77 против Raider GE77
6. ROG Flow X13 GV301 против XPS 13 Plus 9320
7. ROG Flow X13 GV301 против ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ROG Flow X13 GV301 и MSI Titan GT77 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры