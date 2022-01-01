Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3840 x 2160 - 1920 x 1200 3840 x 2400 (60Hz) 3840 x 2400 (120Hz) Процессор Intel Core i9 12900HX - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS AMD Ryzen 9 5980HS Графика GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 32GB 64GB 128GB - 16GB 32GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 16384GB 32768GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Titan GT77 Видеокарта показывает в среднем на 369-503% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 140% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 24462 vs 10174 баллов

Комплектуется на 37 Вт*ч большей батареей (99 и 62 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 128 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 51% более четкий дисплей – 255 против 169 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 GV301 Существенно легче – весит на 2000 граммов меньше (1.3 и 3.3 кг)

Более тонкие рамки – на 24% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 49% меньшую площадь корпуса (664 и 1310 см 2 )

) Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.3 кг 1.3 кг Размеры 397 x 330 x 23 мм 299 x 222 x 15.8 мм Площадь 1310 см2 664 см2 Соотношение экрана к корпусу ~63% ~78.4% Боковые рамки 7 мм 5.2 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 4 2

Дисплей 3840 x 2160 1920 x 1200 3840 x 2400 (60Hz) 3840 x 2400 (120Hz) Диагональ 17.3 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1200 пикселей Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 75% Охват DCI-P3 - 75%

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 62 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 330 Вт 100 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 175 Вт 35-45 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU - 1380 МГц Boost частота GPU - 1560 МГц FLOPS 24.6 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 16 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 232 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 96 32 Производительность GPU Titan GT77 +670% 24.6 терафлопс ROG Flow X13 GV301 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 32GB 64GB 128GB 16GB 32GB Планки 2x16 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 4 2 Макс. количество памяти 128 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 16384GB 32768GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 4 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x1W Dolby Atmos - Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.