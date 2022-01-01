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MSI Titan GT77 против Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022)

74 из 100
MSI Titan GT77
VS
73 из 100
Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022)
MSI Titan GT77
Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Titan GT77 и Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Titan GT77
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 300 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 23-32% больше FPS в играх
  • На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23232 vs 16490 баллов
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (99 и 90 Вт*ч)
Причины выбрать Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022)
  • Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (2.4 и 3.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (917 и 1310 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Titan GT77
vs
ROG Strix Scar 15 G533 (2022)

Корпус

Вес 3.3 кг 2.4 кг
Размеры 397 x 330 x 23 мм 354 x 259 x 22.6-27.2 мм
Площадь 1310 см2 917 см2
Соотношение экрана к корпусу ~63% ~73.2%
Боковые рамки 7 мм 4.3 мм
Цвета Черный, Синий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 4 4
Уровень шума 61 дБ 39.9 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1321:1 -
Цветовой охват sRGB 99.5% 100%
Охват Adobe RGB 70.3% 75.3%
Охват DCI-P3 73.2% -
Время отклика 4 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 330 Вт 100 / 240 / 280 Вт
Вес зарядного устройства 1335 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 16 14
Потоков 24 20
L3-кэш 25 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 150 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU - 1504 МГц
Boost частота GPU - 1802 МГц
FLOPS 19.6 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 5632 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 176 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 48
Производительность GPU
Titan GT77 +42%
19.6 терафлопс
ROG Strix Scar 15 G533 (2022)
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
Макс. количество памяти 128 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 4x2W 2x2W, 2x4W
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость 87 дБ 80.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.8 мм -
Тачпад
Размер 13.0 x 8.0 см 13.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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