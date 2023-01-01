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MSI Titan GT77 против Asus ROG Strix SCAR 16

71 из 100
MSI Titan GT77
VS
82 из 100
Asus ROG Strix SCAR 16
MSI Titan GT77
Asus ROG Strix SCAR 16
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Экран
2560 x 1600
Процессор
Intel Core i9 13980HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Titan GT77 и Asus ROG Strix SCAR 16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Titan GT77
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 240 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (99 и 90 Вт*ч)
Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 16
  • Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (2.5 и 3.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 26% выше полезная площадь экрана
  • На 48% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 30745 vs 20812 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх
  • На 267% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 300 нит
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (935 и 1310 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Titan GT77
vs
ROG Strix SCAR 16

Корпус

Вес 3.3 кг 2.5 кг
Размеры 397 x 330 x 23 мм 354 x 264 x 22.6 мм
Площадь 1310 см2 935 см2
Соотношение экрана к корпусу ~63% ~79.4%
Боковые рамки 7 мм 4.7 мм
Цвета Черный, Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 4 3
Уровень шума 61 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 360 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1321:1 -
Цветовой охват sRGB 99.5% -
Охват Adobe RGB 70.3% -
Охват DCI-P3 73.2% 100%
Время отклика 4 мс 3 мс
Максимальная яркость
Titan GT77
300 нит
ROG Strix SCAR 16 +267%
1100 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 330 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства 1335 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 5.6 ГГц
Ядер 16 (8P + 8E) 24 (8P + 16E)
Потоков 24 32
L3-кэш 25 МБ 36 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Titan GT77
1833
ROG Strix SCAR 16 +18%
2154
Geekbench 5 (многоядерный)
Titan GT77
14577
ROG Strix SCAR 16 +59%
23158
Cinebench R23 (одноядерный)
Titan GT77
1838
ROG Strix SCAR 16 +16%
2136
Cinebench R23 (многоядерный)
Titan GT77
20812
ROG Strix SCAR 16 +48%
30745
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 150 Вт 175 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
FLOPS 19.6 терафлопс 24.7 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 5632 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 176 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 80
Производительность GPU
Titan GT77
19.6 терафлопс
ROG Strix SCAR 16 +26%
24.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
Макс. количество памяти 128 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость 87 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.8 мм 2 мм
Тачпад
Размер 13.0 x 8.0 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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