Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 (120Hz) 3840 x 2160 (144Hz) 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i7 12800HX Intel Core i9 12900HX Intel Core i9 13980HX Графика - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 32GB 64GB 128GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Titan GT77 Выше частота обновление экрана: 360 против 240 Гц

Выше частота обновление экрана: 360 против 240 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (99 и 90 Вт*ч) Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 18 Легче – весит на 200 граммов меньше (3.1 и 3.3 кг)

Легче – весит на 200 граммов меньше (3.1 и 3.3 кг) Более тонкие рамки – на 27% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 27% выше полезная площадь экрана На 53% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31808 vs 20812 баллов

На 53% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31808 vs 20812 баллов Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Имеет на 32% более четкий дисплей – 168 против 127 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 32% более четкий дисплей – 168 против 127 точек на дюйм (PPI) Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (1173 и 1310 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.3 кг 3.1 кг Размеры 397 x 330 x 23 мм 399 x 294 x 23.1 мм Площадь 1310 см2 1173 см2 Соотношение экрана к корпусу ~63% ~80.1% Боковые рамки 7 мм 5.7 мм Цвета Черный, Синий Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 4 3 Уровень шума 61 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 (120Hz) 3840 x 2160 (144Hz) 2560 x 1600 Диагональ 17.3 дюймов 18 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 240 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 168 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1321:1 - Цветовой охват sRGB 99.5% - Охват Adobe RGB 70.3% - Охват DCI-P3 73.2% 100% Время отклика 4 мс 3 мс Максимальная яркость Titan GT77 300 нит ROG Strix SCAR 18 +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 330 Вт 330 Вт Вес зарядного устройства 1335 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 150 Вт 175 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм FLOPS 19.6 терафлопс 24.7 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 12 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 192 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 5632 7424 Блоки текстурирования (TMUs) 176 232 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 80 Производительность GPU Titan GT77 19.6 терафлопс ROG Strix SCAR 18 +26% 24.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 32GB 64GB 128GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x16 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 Макс. количество памяти 128 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos - Да Макс. громкость 87 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.8 мм 2 мм Тачпад Размер 13.0 x 8.0 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.