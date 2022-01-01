Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 99 Вт*ч - 56 Вт*ч 90 Вт*ч Графика GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 32GB 64GB 128GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 16384GB 32768GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Titan GT77 Видеокарта показывает в среднем на 135-185% больше FPS в играх

Комплектуется на 43 Вт*ч большей батареей (99 и 56 Вт*ч)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Имеет на 101% более четкий дисплей – 255 против 127 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus TUF Gaming A17 (2022) Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (2.6 и 3.3 кг)

Более тонкие рамки – на 26% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (1040 и 1310 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.3 кг 2.6 кг Размеры 397 x 330 x 23 мм 394 x 264 x 22.9-25.4 мм Площадь 1310 см2 1040 см2 Соотношение экрана к корпусу ~63% ~79.3% Боковые рамки 7 мм 5.5 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Количество куллеров 4 2 Уровень шума - 47.9 дБ

Дисплей 3840 x 2160 1920 x 1080 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 144 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 62.5% Охват Adobe RGB - 47.3%

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 56 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 330 Вт 200 / 240 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 175 Вт 95 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 1530 МГц Boost частота GPU - 1740 МГц FLOPS 24.6 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 16 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 232 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 96 40 Производительность GPU Titan GT77 +246% 24.6 терафлопс TUF Gaming A17 (2022) 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 32GB 64GB 128GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x16 ГБ - Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 Макс. количество памяти 128 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 16384GB 32768GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos - Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.