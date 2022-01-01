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MSI Titan GT77 против Asus TUF Gaming A17 (2022)

83 из 100
MSI Titan GT77
VS
62 из 100
Asus TUF Gaming A17 (2022)
MSI Titan GT77
Asus TUF Gaming A17 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 99 Вт*ч
Графика GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Titan GT77 и Asus TUF Gaming A17 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Titan GT77
  • Видеокарта показывает в среднем на 135-185% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 43 Вт*ч большей батареей (99 и 56 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Имеет на 101% более четкий дисплей – 255 против 127 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus TUF Gaming A17 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (2.6 и 3.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 26% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (1040 и 1310 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Titan GT77
vs
TUF Gaming A17 (2022)

Корпус

Вес 3.3 кг 2.6 кг
Размеры 397 x 330 x 23 мм 394 x 264 x 22.9-25.4 мм
Площадь 1310 см2 1040 см2
Соотношение экрана к корпусу ~63% ~79.3%
Боковые рамки 7 мм 5.5 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Количество куллеров 4 2
Уровень шума - 47.9 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 62.5%
Охват Adobe RGB - 47.3%

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 330 Вт 200 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 16 8
Потоков 24 16
L3-кэш 30 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 175 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU - 1530 МГц
Boost частота GPU - 1740 МГц
FLOPS 24.6 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 16 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 232 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 96 40
Производительность GPU
Titan GT77 +246%
24.6 терафлопс
TUF Gaming A17 (2022)
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ -
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
Макс. количество памяти 128 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos - Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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