Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3840 x 2160 - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Процессор Intel Core i9 12900HX - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 32GB 64GB 128GB - 16GB 32GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 16384GB 32768GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Titan GT77 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 45-61% больше FPS в играх

На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 24462 vs 17321 баллов

Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (99 и 87 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 128 ГБ) и SSD

Имеет на 81% более четкий дисплей – 255 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Alienware x15 R2 Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Существенно легче – весит на 960 граммов меньше (2.34 и 3.3 кг)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (997 и 1310 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.3 кг 2.34 кг Размеры 397 x 330 x 23 мм 359.7 x 277.3 x 12.5-15.9 мм Площадь 1310 см2 997 см2 Соотношение экрана к корпусу ~63% ~67.3% Боковые рамки 7 мм 7.2 мм Цвета Черный Белый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Да Количество куллеров 4 4

Дисплей 3840 x 2160 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 165 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 19 мс Максимальная яркость Titan GT77 н/д Alienware x15 R2 300 нит

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 87 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 330 Вт 240 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 175 Вт 125 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 1467 МГц Boost частота GPU - 1778 МГц FLOPS 24.6 терафлопс 13.6 терафлопс Объем видеопамяти 16 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 192 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 232 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 96 48 Производительность GPU Titan GT77 +81% 24.6 терафлопс Alienware x15 R2 13.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 32GB 64GB 128GB 16GB 32GB Планки 2x16 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 4 - Макс. количество памяти 128 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 16384GB 32768GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281 Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 4x2W 4x2W Dolby Atmos - Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер - 10.5 x 6.0 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.