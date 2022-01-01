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MSI Titan GT77 против Dell XPS 17 9720 (2022)

83 из 100
MSI Titan GT77
VS
65 из 100
Dell XPS 17 9720 (2022)
MSI Titan GT77
Dell XPS 17 9720 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2160
Процессор Intel Core i9 12900HX
Графика GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Titan GT77 и Dell XPS 17 9720 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Titan GT77
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 166-226% больше FPS в играх
  • На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 24462 vs 14364 баллов
  • Имеет на 92% более четкий дисплей – 255 против 133 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022)
  • Существенно легче – весит на 1130 граммов меньше (2.17 и 3.3 кг)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 43% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (929 и 1310 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Titan GT77
vs
XPS 17 9720 (2022)

Корпус

Вес 3.3 кг 2.17 кг
Размеры 397 x 330 x 23 мм 374.4 x 248 x 19.5 мм
Площадь 1310 см2 929 см2
Соотношение экрана к корпусу ~63% ~90.3%
Боковые рамки 7 мм 4.1 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Количество куллеров 4 2
Уровень шума - 47.9 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм 133 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1650:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Titan GT77
н/д
XPS 17 9720 (2022)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 330 Вт 130 Вт
Вес зарядного устройства - 508 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 16 12
Потоков 24 16
L3-кэш 30 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Titan GT77 +65%
17392
XPS 17 9720 (2022)
10547
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Titan GT77 +70%
24462
XPS 17 9720 (2022)
14364

Видеокарта

Модель GPU
TGP 175 Вт 60 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU - 1237 МГц
Boost частота GPU - 1500 МГц
FLOPS 24.6 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти 16 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 232 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 96 40
Производительность GPU
Titan GT77 +301%
24.6 терафлопс
XPS 17 9720 (2022)
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
Макс. количество памяти 128 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC711-CG
Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 4x2W 4x2W
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 14.9 x 8.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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