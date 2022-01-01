Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3840 x 2160 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Процессор Intel Core i9 12900HX - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK Графика GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 32GB 64GB 128GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 16384GB 32768GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Titan GT77 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 166-226% больше FPS в играх

На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 24462 vs 14364 баллов

Имеет на 92% более четкий дисплей – 255 против 133 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022) Существенно легче – весит на 1130 граммов меньше (2.17 и 3.3 кг)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 43% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (929 и 1310 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.3 кг 2.17 кг Размеры 397 x 330 x 23 мм 374.4 x 248 x 19.5 мм Площадь 1310 см2 929 см2 Соотношение экрана к корпусу ~63% ~90.3% Боковые рамки 7 мм 4.1 мм Цвета Черный Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Количество куллеров 4 2 Уровень шума - 47.9 дБ

Дисплей 3840 x 2160 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 17.3 дюймов 17 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 133 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1200 пикселей Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1650:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Titan GT77 н/д XPS 17 9720 (2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 330 Вт 130 Вт Вес зарядного устройства - 508 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 175 Вт 60 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 1237 МГц Boost частота GPU - 1500 МГц FLOPS 24.6 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти 16 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 232 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 96 40 Производительность GPU Titan GT77 +301% 24.6 терафлопс XPS 17 9720 (2022) 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 32GB 64GB 128GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x16 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 Макс. количество памяти 128 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 16384GB 32768GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC711-CG Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 4x2W 4x2W Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 14.9 x 8.9 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.