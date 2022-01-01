Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i9 12900HX - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 32GB 64GB 128GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 16384GB 32768GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Titan GT77 Видеокарта показывает в среднем на 43-59% больше FPS в играх

Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (99 и 80 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 35% более четкий дисплей – 255 против 189 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD) Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (2.5 и 3.3 кг)

Более тонкие рамки – на 27% выше полезная площадь экрана

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (929 и 1310 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.3 кг 2.5 кг Размеры 397 x 330 x 23 мм 356 x 261 x 20.1-23.5 мм Площадь 1310 см2 929 см2 Соотношение экрана к корпусу ~63% ~79.9% Боковые рамки 7 мм 5.7 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Да Количество куллеров 4 2 Уровень шума - 50 дБ

Дисплей 3840 x 2160 2560 x 1600 Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 165 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1200:1 Цветовой охват sRGB - 94% Охват Adobe RGB - 73% Охват DCI-P3 - 70.2% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Titan GT77 н/д Legion 7 16” (2021, AMD) 500 нит

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 80 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Да Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 330 Вт 300 Вт Вес зарядного устройства - 870 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP 175 Вт 130 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 1504 МГц Boost частота GPU - 1802 МГц FLOPS 24.6 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 16 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 192 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 232 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 96 48 Производительность GPU Titan GT77 +78% 24.6 терафлопс Legion 7 16” (2021, AMD) 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 32GB 64GB 128GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x16 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 Макс. количество памяти 128 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 16384GB 32768GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 87 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.0 x 7.5 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.