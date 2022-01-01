Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3840 x 2160 - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) Процессор Intel Core i9 12900HX - Intel Core i7 12800HX Intel Core i9 12900HX Графика GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 32GB 64GB 128GB - 16GB 32GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 16384GB 32768GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Titan GT77 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 22-30% больше FPS в играх

Имеет на 35% более четкий дисплей – 255 против 189 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (2.5 и 3.3 кг)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 25% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (944 и 1310 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.3 кг 2.5 кг Размеры 397 x 330 x 23 мм 358.1 x 263.5 x 19.4 мм Площадь 1310 см2 944 см2 Соотношение экрана к корпусу ~63% ~78.7% Боковые рамки 7 мм 6.8 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Да Количество куллеров 4 2

Дисплей 3840 x 2160 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 165 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Охват Adobe RGB - 100% Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Titan GT77 н/д Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) 500 нит

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 99.9 Вт*ч Время полной зарядки - 1:20 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 330 Вт 300 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i9 12900HX Intel Core i7 12800HX Intel Core i9 12900HX Базовая частота 2.3 ГГц 2.0 ГГц Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.8 ГГц Ядер 16 16 Потоков 24 24 L3-кэш 30 МБ 25 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (32EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Titan GT77 +7% 1997 Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) 1861 Geekbench 5 (многоядерный) Titan GT77 +16% 16542 Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) 14226

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 175 Вт 125 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм FLOPS 24.6 терафлопс 17.6 терафлопс Объем видеопамяти 16 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 256 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 5632 Блоки текстурирования (TMUs) 232 176 Блоки операций растеризации (ROPs) 96 80 Производительность GPU Titan GT77 +40% 24.6 терафлопс Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) 17.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 32GB 64GB 128GB 16GB 32GB Планки 2x16 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 Макс. количество памяти 128 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 16384GB 32768GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Dolby Atmos - Нет Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 - Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.