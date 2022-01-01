Главная > Сравнение ноутбуков > Titan GT77 или Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) – что лучше выбрать?

MSI Titan GT77 против Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)

83 из 100
MSI Titan GT77
VS
75 из 100
Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
MSI Titan GT77
Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2160
Процессор Intel Core i9 12900HX
Графика GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Titan GT77 и Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Titan GT77
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 22-30% больше FPS в играх
  • Имеет на 35% более четкий дисплей – 255 против 189 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (2.5 и 3.3 кг)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 25% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (944 и 1310 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Titan GT77
vs
Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)

Корпус

Вес 3.3 кг 2.5 кг
Размеры 397 x 330 x 23 мм 358.1 x 263.5 x 19.4 мм
Площадь 1310 см2 944 см2
Соотношение экрана к корпусу ~63% ~78.7%
Боковые рамки 7 мм 6.8 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Да
Количество куллеров 4 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Охват Adobe RGB - 100%
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 330 Вт 300 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.8 ГГц
Ядер 16 16
Потоков 24 24
L3-кэш 30 МБ 25 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 175 Вт 125 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
FLOPS 24.6 терафлопс 17.6 терафлопс
Объем видеопамяти 16 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 256 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424 5632
Блоки текстурирования (TMUs) 232 176
Блоки операций растеризации (ROPs) 96 80
Производительность GPU
Titan GT77 +40%
24.6 терафлопс
Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
17.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
Макс. количество памяти 128 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 -
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MSI Titan GT77 и Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD)
2. MSI Titan GT77 и Dell Alienware x17 R2
3. MSI Titan GT77 и MSI Vector GP76
4. MSI Titan GT77 и Razer Blade 17 (2022)
5. Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) и Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD)
6. Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) и Razer Blade 15 (2022)
7. Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) и Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)
8. Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) и Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) и MSI Titan GT77 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры