MSI Titan GT77 против Raider GE66 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
100
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
98
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
89
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
57
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
79
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
47
Оценка NanoReview
83
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Titan GT77
- На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 24462 vs 17450 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх
- Имеет на 81% более четкий дисплей – 255 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать MSI Raider GE66 (2022)
- Выше частота обновление экрана: 360 против 120 Гц
- Существенно легче – весит на 920 граммов меньше (2.38 и 3.3 кг)
- Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (956 и 1310 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|3.3 кг
|2.38 кг
|Размеры
|397 x 330 x 23 мм
|358 x 267 x 23.4 мм
|Площадь
|1310 см2
|956 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~63%
|~70.2%
|Боковые рамки
|7 мм
|6.3 мм
|Цвета
|Черный
|Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|4
|2
|Скорость куллера
|-
|5100 об/мин
|Уровень шума
|-
|47 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|360 Гц
|Плотность пикселей
|255 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|3840 x 2160 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|330 Вт
|280 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|838 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|16
|14
|Потоков
|24
|20
|L3-кэш
|30 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Titan GT77 +9%
2031
1860
Geekbench 5 (многоядерный)
Titan GT77 +35%
17392
12893
Cinebench R23 (одноядерный)
Titan GT77 +7%
1977
1849
Cinebench R23 (многоядерный)
Titan GT77 +40%
24462
17450
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|175 Вт
|150 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|FLOPS
|24.6 терафлопс
|19.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|16 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|~14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|7424
|5632
|Блоки текстурирования (TMUs)
|232
|176
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|96
|80
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x16 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|4
|2
|Макс. количество памяти
|128 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|4
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Макс. громкость
|-
|84 дБ
|Микрофонов
|2
|-
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Механическая
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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