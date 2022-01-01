Главная > Сравнение ноутбуков > Titan GT77 или Raider GE67 – что лучше выбрать?

MSI Titan GT77 против Raider GE67

83 из 100
MSI Titan GT77
VS
75 из 100
MSI Raider GE67
MSI Titan GT77
MSI Raider GE67
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2160
Процессор Intel Core i9 12900HX
Графика GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Titan GT77 и Raider GE67 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Titan GT77
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх
  • Имеет на 81% более четкий дисплей – 255 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать MSI Raider GE67
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.9 и 3.3 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (1127 и 1310 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Titan GT77
vs
Raider GE67

Корпус

Вес 3.3 кг 2.9 кг
Размеры 397 x 330 x 23 мм 397 x 284 x 25.9 мм
Площадь 1310 см2 1127 см2
Соотношение экрана к корпусу ~63% ~59.5%
Боковые рамки 7 мм 25.8 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 4 2
Уровень шума - 57.4 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 120 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Цветовой охват sRGB - 89.7%
Охват Adobe RGB - 75.2%
Охват DCI-P3 - 71.7%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость
Titan GT77
н/д
Raider GE67
350 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 330 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства - 1356 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.8 ГГц
Ядер 16 16
Потоков 24 24
L3-кэш 30 МБ 25 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Titan GT77 +6%
2031
Raider GE67
1920
Geekbench 5 (многоядерный)
Titan GT77 +18%
17392
Raider GE67
14734
Cinebench R23 (одноядерный)
Titan GT77 +3%
1977
Raider GE67
1922
Cinebench R23 (многоядерный)
Titan GT77 +1%
24462
Raider GE67
24209

Видеокарта

Модель GPU
TGP 175 Вт 150 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
FLOPS 24.6 терафлопс 19.6 терафлопс
Объем видеопамяти 16 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 256 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424 5632
Блоки текстурирования (TMUs) 232 176
Блоки операций растеризации (ROPs) 96 80
Производительность GPU
Titan GT77 +26%
24.6 терафлопс
Raider GE67
19.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
Макс. количество памяти 128 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 84 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.5 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Titan GT77 vs Legion 7 16” (2021, AMD)
2. Titan GT77 vs Alienware x17 R2
3. Titan GT77 vs Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
4. Titan GT77 vs TUF Gaming A17 (2022)
5. Titan GT77 vs Raider GE77
6. Raider GE67 vs Alienware x15 R2
7. Raider GE67 vs Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
8. Raider GE67 vs Raider GE66 (2022)
9. Raider GE67 vs Raider GE77

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между MSI Raider GE67 и Titan GT77 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры