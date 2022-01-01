Главная > Сравнение ноутбуков > Titan GT77 или Raider GE76 (2022) – что лучше выбрать?

MSI Titan GT77 против Raider GE76 (2022)

83 из 100
MSI Titan GT77
VS
71 из 100
MSI Raider GE76 (2022)
MSI Titan GT77
MSI Raider GE76 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2160
Процессор Intel Core i9 12900HX
Графика GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Titan GT77 и Raider GE76 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Titan GT77
  • Видеокарта показывает в среднем на 43-59% больше FPS в играх
  • На 43% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 24462 vs 17166 баллов
  • Имеет на 101% более четкий дисплей – 255 против 127 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать MSI Raider GE76 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 120 Гц
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.9 и 3.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (1127 и 1310 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Titan GT77
vs
Raider GE76 (2022)

Корпус

Вес 3.3 кг 2.9 кг
Размеры 397 x 330 x 23 мм 397 x 284 x 25.9 мм
Площадь 1310 см2 1127 см2
Соотношение экрана к корпусу ~63% ~73.2%
Боковые рамки 7 мм 7 мм
Цвета Черный Черный, Синий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 4 2
Уровень шума - 57 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 360 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1261:1
Цветовой охват sRGB - 94%
Охват Adobe RGB - 65.2%
Охват DCI-P3 - 63.1%
Время отклика - 7 мс
Максимальная яркость
Titan GT77
н/д
Raider GE76 (2022)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 330 Вт 280 / 330 Вт
Вес зарядного устройства - 870 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 16 14
Потоков 24 20
L3-кэш 30 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Titan GT77 +33%
17392
Raider GE76 (2022)
13065
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Titan GT77 +43%
24462
Raider GE76 (2022)
17166

Видеокарта

Модель GPU
TGP 175 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU - 1504 МГц
Boost частота GPU - 1802 МГц
FLOPS 24.6 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 16 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 232 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 96 48
Производительность GPU
Titan GT77 +78%
24.6 терафлопс
Raider GE76 (2022)
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
Макс. количество памяти 128 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 4x2W 2x2W, 2x1W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 84 дБ
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
3 (75%)
1 (25%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) или MSI Titan GT77
2. Dell Alienware m15 R7 или MSI Titan GT77
3. MSI Vector GP76 или MSI Titan GT77
4. Razer Blade 17 (2022) или MSI Titan GT77
5. Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD) или MSI Raider GE76 (2022)
6. MSI Stealth GS77 или MSI Raider GE76 (2022)
7. Dell Alienware x17 R2 или MSI Raider GE76 (2022)
8. MSI Vector GP76 или MSI Raider GE76 (2022)
9. MSI Stealth GS66 (2022) или MSI Raider GE76 (2022)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между MSI Raider GE76 (2022) и Titan GT77 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры